04 июля 2024, 14:29

«Пишут такую чушь». Каневский раскрыл правду о состоянии Клары Новиковой

Global Look Press
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Телеведущий Леонид Каневский назвал сообщения о проблемах со здоровьем у юмористки Клары Новиковой чушью. В интервью журналистке Саше Сулим он также опроверг слухи о том, что актриса живет в доме престарелых.

«Про нее пишут такую чушь, что она брошена, что она чуть ли не в доме престарелых, что она еле ходит, Ну мерзавцы! Фиг с маслом! Она в полном порядке, она замечательно себя чувствует!», - заявил Каневский.

По его словам, Новикова играет в спектаклях и выступает на сольных концертах. Телеведущий похвалил ее труд, назвав хорошей драматической актрисой.

Ранее Каневских объяснил, почему снялся в комедии «Бриллиантовая рука» режиссера Леонида Гайдая полуобнаженным. По его словам, подготовленный костюм ему не подошел, а гримеры так и не смогли найти ничего подходящего.

Концерты Россия Спектакль Актеры
04 июля 2024, 14:56
Певица Рита Ора оголила грудь на публике
Global Look Press
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Британская певица и актриса Рита Ора вышла в свет в откровенном наряде. Ее фотографии в прозрачном платье без бюстгальтера опубликовало издание Daily Mail.

Звезда пришла на концерт музыкальной группы Girls Aloud в блестящем серебристом платье, сквозь ткань которого была видна грудь и трусы. Образ 33-летней певицы дополнили лаковые черные сапоги. В качестве аксесуаров она выбрала черную кожаную сумку с заклепками и большие очки в темно-красной оправе.

Девушка сделала макияж в нюдовых тонах с ярким блеском для губ и розовыми румянами, распустила волосы и уложила их в небрежные локоны.

Ранее телеведущая Алена Водонаева опубликовала фотографии у водоема в мокром платье на голое тело. В комментариях образ девушки сравнили с греческой богиней Афродитой.

Концерты Шоу-бизнес
04 июля 2024, 14:02
«Пришлось слезать». Лева Би-2 признался в проблемах с кокаином и алкоголем
Global Look Press
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Солист группы «Би-2» Егор Бортник*, известный под псевдонимом Лева Би-2*, рассказал, что несколько лет назад активно употреблял кокаин и алкоголь. Откровениями певец поделился в подкасте «Говорящие Головы» на YouTube.

Солист группы «Би-2» Егор Бортник*, известный под псевдонимом Лева Би-2*, рассказал, что несколько лет назад активно употреблял кокаин и алкоголь. Откровениями певец поделился в подкасте « Говорящие Головы » на YouTube.

Бортник* подчеркнул, что популярность пришла к нему после 30 лет и он сразу оказался в кругу музыкантов и продюсеров, которые употребляли запрещенные вещества. По его словам, первый раз кокаин он попробовал благодаря бывшему продюсеру группы «Сплин» Александру Пономареву.

«Надо сказать, что у меня даже наступил какой-то момент, когда мне пришлось слезать с него настолько радикально, что я бросил пить. Я уже десять лет не пью и соответственно не принимаю тяжелых наркотиков», - признался Лева*.

Он намекнул, что не имеет ничего против легких наркотиков.

Ранее стало известно, что певица Лайма Вайкуле отказалась спеть песню «Мой рок-н-ролл» вместе с «Би-2» из-за партии ее коллеги Юлии Чичериной.

* Физическое лицо, признанное СМИ - иностранным агентом на территории России.

Наркотики Песни Алкоголь Музыка Кокаин
04 июля 2024, 12:26
«Самый несгибаемый жулик». Отар Кушанашвили впервые опубликовал фото из больницы
Global Look Press
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Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили опубликовал первую фотографию из больницы после перенесенных операций. Снимок он разместил в своем Telegram-канале.

«Насмерть биться с этими кружочками в организме, соглашаться на все, что говорят врачи, лечиться», - заявил он.

Кроме того, журналист с искренней радостью поделился, что врачи уже разрешили ему пить кефир.

«Ну, вот такие испытания, ребята. Но вы все должны помнить, что я из самых несгибаемых жуликов. Берегите себя и своих», - заключил он.

Кушанашвили госпитализировали в четверг, 20 июня. В больнице в подмосковном Красногорске ему экстренно провели операцию. За несколько дней до этого шоумен жаловался на сильные боли в животе и сердце.

«При всем тяжелейшем положении дел обращаю внимание, как битву на отдельном участке фронта под названием „Восстановление голосовых кондиций“ я выигрываю с сокрушительным успехом», - заявил шоумен.

Кушанашвили сообщил, что ему поставили 729 капельниц за три дня. Он также озвучил принцип своей реабилитации.

Фото Больницы Врачи Шоу-бизнес Отар Кушанашвили
04 июля 2024, 11:55
Михаила Шаца оштрафовали на 30 тысяч рублей
Global Look Press
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Суд оштрафовал юмориста Михаила Шаца* на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иностранного агента в публикациях в социальных сетях. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, шоумен опубликовал в конце декабря 2023 года видео на платформе YouTube без соответствующей плашки, предупреждающей о том, что материал произведен и распространен иностранным агентом.

Шац* покинул Россию после начала специальной военной операции на Украине. Он переехал в Израиль, но позже рассказал, что разочаровался жизнью в этой стране.

Бывшая жена шоумена, телеведущая Татьяна Лазарева* заявила, что Шац* предал и бросил ее. По ее словам, в какой-то момент отношения с мужем начали сильно портиться и она больше не смогла ему доверять.

* Физические лица, выполняющие функции иностранного агента на территории России.

Суд Россия YouTube Иноагенты Михаил Шац

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