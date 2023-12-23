Писатель Гараев рассказал о своем заработке после выхода «Слово пацана»

Книгу впервые выпустили в 2020 году. Общий тираж с учетом допечатки составил 12,5 тысячи экземпляров. За три года Гараев заработал, чуть «больше миллиона».

«Прямые роялти с продаж - копеечки, аванс - это да. Но я там кое-какие права продавал, это уже более ощутимо. И вот сейчас заказы с продаж будут уже каким-то образом ощущаться. А так даже иногда стрелял денег через Instagram* на сигареты», - сказал Гараев.

По словам писателя, сейчас издательство планирует переиздать «Слово пацана». От предзаказа книги «цифры уже более интереснее», пояснил он.

Ранее сценарист Андрей Золотарев в интервью «360» заявил, что успех сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал неожиданностью для его создателей.

*Соцсеть Instagram принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.