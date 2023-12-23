23 декабря 2023, 22:00

Писатель Гараев рассказал о своем заработке после выхода «Слово пацана»

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Автор книги «Слово пацана» Роберт Гараев заявил, что после выхода одноименного сериала больших сумм не заработал. Писателю даже приходилось просить деньги на сигареты у подписчиков, сообщило издание 116.Ru.

Книгу впервые выпустили в 2020 году. Общий тираж с учетом допечатки составил 12,5 тысячи экземпляров. За три года Гараев заработал, чуть «больше миллиона».

«Прямые роялти с продаж - копеечки, аванс - это да. Но я там кое-какие права продавал, это уже более ощутимо. И вот сейчас заказы с продаж будут уже каким-то образом ощущаться. А так даже иногда стрелял денег через Instagram* на сигареты», - сказал Гараев.

По словам писателя, сейчас издательство планирует переиздать «Слово пацана». От предзаказа книги «цифры уже более интереснее», пояснил он.

Ранее сценарист Андрей Золотарев в интервью «360» заявил, что успех сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал неожиданностью для его создателей.

*Соцсеть Instagram принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Дети Сериалы Интервью Деньги
23 декабря 2023, 21:48
Умер актер из «Ищейки» и «Глухаря» Алексей Черных
РИА «Новости»
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Актер театра и кино Алексей Черных скончался в возрасте 43 лет. Об этом сообщила в социальных сетях его коллега и подруга Екатерина Соломатина.

«Сегодня не стало моего однокурсника Леши Черных - человека невероятного таланта, человека с раненой и очень трагичной судьбой. Человека сложного, противоречивого, но честного, справедливого, нежного, трепетного, доброго, умного и такого ранимого», - написала актриса.

Соломатина назвала Черных своим творческим братом. По ее словам, во время учебы педагоги их всех сделали родными. Она призналась, что будет по нему скучать и попросила оберегать их.

Причина смерти актера пока неизвестна.

Алексей Черных окончил Школу-студию МХАТ, работал в театре Et Cetera с 2003 года, играл в спектаклях московского Театра.doc.

Он снимался в сериалах, в том числе в «Сыщиках», «Глухаре» и «Ищейке», но только один раз ему досталась главная роль - персонаж Андрей в фильме «Сын» режиссера Арсения Гончукова. Помимо работы в театре и кино он занимался озвучиванием кинофильмов и мультфильмов. Именно Черных стал официальным голосом Энтони Мака, сыгравшего Сокола в киновселенной Marvel.

Смертность Кино Актеры
23 декабря 2023, 21:46
Киркорова предложили лишить звания народного артиста за участие в «голой» вечеринке
РИА «Новости»
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Депутат Госдумы, зампред комитета по культуре Александр Шолохов поддержал идею лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста за участие в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой. Об этом он заявил в интервью изданию «Подъем».

Шолохов выразил уверенность, это эпатажные выходки Киркорова говорят о том, что он не достоит звания народного артиста.

«Я считаю, что он никогда не заслуживал этого звания. И если опросить народ, то выяснится, что никаким народным он отродясь не был», - сказал депутат.

По мнению парламентария, подобные поступки недопустимы для любого гражданина России, который сопереживает своей стране.

Ранее Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин написал заявление в Министерство культуры с требованием лишить Киркорова звания народного артиста. По мнению общественника, полупрозрачный наряд певца на вечеринке Ивлеевой не соответствует этому званию.

В то же время адвокат Киркорова Александр Добровинский объяснил нападки на певца его популярностью и усомнился в юридической возможности лишить его регалий.

Кадры вечеринки Насти Ивлеевой разошлись по соцсетям и возмутили политиков и общественников. Дресс-код мероприятия обозначался как «почти голый» и многие знаменитости выполнили это требование. Например, рэпер VACÍO (настоящее имя - Николай Васильев) появился на празднике в одном носке, надетом на половой орган. Позже суд арестовал его на 15 суток за мелкое хулиганство и выписал штраф в 200 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных отношений.

Праздники Филипп Киркоров Соцсети Депутаты Россия Анастасия Ивлеева
23 декабря 2023, 21:42
Собчак отказали в интервью после «голой» Ивлеевой
РИА «Новости»
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Режиссер Сарик Андреасян отменил интервью с журналисткой Ксенией Собчак после «голой» вечеринки блогерши Насти Ивлеевой. Об этом он сообщил в Instagram*.

Интервью планировалось провести в феврале 2024 года. По словам Андреасяна, он больше не хочет быть рядом с Собчак после того, как она поддержала и посетила мероприятие Ивлеевой.

Кинематографист отметил, что «вседозволенность» не является частью свободы и счастья. О себе Андреасян высказался как о скучном человеке, который хотел бы постареть «достойно, не оскорбляя солдат на фронте, их матерей и в целом огромное количество аудитории своими инфантильными поступками».

Некоторые представители «богемы» не совсем понимают, что происходит в мире, указал режиссер. По его мнению, даже если не брать тему СВО, любой известный артист является лицом своей семьи и государства.

Блогер Настя Ивлеева устроила «голую» вечеринку в московском баре Mutabor. Мероприятие, где дресс-код заключался в минимуме одежды, посетили многие известные персоны, в числе которых была и Ксения Собчак.

Роскомнадзор усмотрел признаки пропаганды ЛГБТ** в некоторых фото и видео с «голой» вечеринки Ивлеевой, размещенных в Сети. Депутат Госдумы Александр Хинштейн выразил надежду, что «МВД также не останется в стороне».

*Соцсеть Instagram принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

**Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

Ксения Собчак Блогеры Анастасия Ивлеева Москва 2023
23 декабря 2023, 18:07
Повышенное внимание Бородина к Киркорову после «голой» вечеринки сочли предвзятым
РИА «Новости»
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Ставший участником организованной блогером Настей Ивлеевой «голой» вечеринки певец Филипп Киркоров привлек к себе внимание руководителя Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина, хотя на мероприятии было большое количество других звезд российского шоу-бизнеса. Об этом в беседе с «360» заявил представляющий интересы народного артиста адвокат Александр Добровинский.

Он подчеркнул что общественника не заинтересовали ни бывшая солистка группы «Блестящие» и телеведущая Ольга Орлова, ни певица Лолита.

«Киркоров стал интересен, потому что он яркая фигура, а почему-то на других - ноль внимания», - заявил Добровинский.

Желание Бородина лишить певца звания народного артиста России адвокат назвал юридически невозможным. Юрист добавил, что есть только одно условие, при котором общественник может как-то оказать давление на Киркорова.

«Если докажут, что господин Бородин покончил жизнь самоубийством, а довел его до самоубийства костюм Киркорова, то тогда может что-то произойти», - подытожил Добровинский.

Глава ФПБК Виталий Бородин сообщил, что направил жалобу в Министерство культуры с требованием лишить певца Филиппа Киркорова всех регалий и звания народного артиста за участие в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой. В полупрозрачном костюме артиста общественник увидел пропаганду ЛГБТ*.

В беседе с «360» он добавил, что после общения с представителями Министерства культуры понял, что добиться через ведомство наказания для Киркорова не сможет.

Поэтому Бородин собрался обратиться к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой внести поправку в закон о пропаганде ЛГБТ*, которая позволит привлекать к уголовной ответственности.

*Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

Адвокаты Филипп Киркоров Анастасия Ивлеева

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