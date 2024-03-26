«Пиратов Карибского моря» снимут без Джонни Деппа

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Продюсера спросили, какая из франшиз - «Пираты Карибского моря» или «Топ Ган» - быстрее порадует зрителей новой серией. Тот сказал, что перезапуск «Пиратов» станет более простой задачей.

«Перезагрузить „Пиратов Карибского моря“ проще, поскольку не нужно ждать определенных актеров», - заявил он.

Продюсер не указал конкретных дат начала кинопроизводства, подчеркнув, что многое будет зависеть от выбора исполнителей ролей.

Последняя часть «Пиратов Карибского моря» вышла в 2017 году.

Ранее Джонни Деппа обвинили в оскорбительном поведении на съемках. Одна из коллег-актрис рассказала, что во время работы он повышал голос, указывал на нее пальцем и обзывал «чертовой идиоткой».