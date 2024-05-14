14 мая 2024, 02:25

Певицу Азизу вырезали из ТВ-эфира наравне с Наташей Королевой

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Выступление певицы Азизы на юбилейном вечере Ильи Резника вырезали из телевизионного эфира также, как это произошло с песней Наташи Королевой в ходе праздничного концерта ко Дню Победы в Кремлевском дворце. Об этом сообщил сайт mk.ru.

В публикации отметили, что фанаты артисток возмутились из-за случившегося, а один из них даже создал электронную петицию. Им оказался житель Санкт-Петербурга Яков Яблочник. В петиции мужчина призвал продюсеров объясниться.

«Считаем, что данные действия похожи на явную дискредитацию творчества заслуженной артистки РФ Наташи Королевой. <…> А также нарушают права неограниченного числа зрителей, которые являются поклонниками артистки», - написал он.

По словам Яблончика, обе певицы пели патриотические песни. Азиза на вечере исполнила композицию «Любимые не умирают», посвященную бойцам спецоперации, а Наташа Королева в Кремлевском дворце - трогательную песню о силе женской веры.

Ранее стала известна реакция Королевой на инцидент в День Победы. Артистку очень расстроило произошедшее, она тщательно готовилась к выступлению.

Петиции Скандалы Концерты Песни
14 мая 2024, 04:07
«Под юбкой и в декольте». Люся Чеботина рассказала о трудностях участия в шоу «Маска»
Global Look Press
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Певица Люся Чеботина поделилась впечатлениями от костюма «Бабочки», в котором она выступала в телешоу «Маска», и призналась, что с трудом выдержала его вес. Об этом артистка рассказала Youtube-каналу WeiT Media.

Исполнительница хита «Солнце Монако» назвала костюм излишне тяжелым.

По ее словам, чтобы судьи не смогли узнать, кто скрывается за ее образом, в районе декольте и ягодиц костюмеры разместили большое количество поролона.

Он создавал эффект пышной фигуры, свойственной, например, Анне Семенович или Анне Седоковой. Поэтому судьи не могли сразу понять, кто играет эту роль.

«Много всего нарастили под юбкой и в декольте, поэтому очень жарко. Не знаю, как смогла выдержать такой вес крыльев, сильно болит спина», - подчеркнула Чеботина.

Ранее она рассказала, что ей пришлось обмануть одного из судей программы - Филиппа Киркорова, который не смог ее «раскусить». Певица, выступавшая в костюме «Бабочки», заняла третье место.

Филипп Киркоров Песни Телевидение
14 мая 2024, 03:26
Ирина Дубцова призналась в романе с Никитой Малининым
РИА «Новости»
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Певица Ирина Дубцова на музыкальном шоу «Три аккорда» призналась, что в 17 лет целовалась с Никитой Малининым. Артистка выступала в роли члена жюри на музыкальном шоу «Три аккорда», пятый выпуск восьмого сезона вышел в эфир Первого канала 12 мая.

Участниками восьмого сезона были Анна Семенович, Валерия Ланская, Виктор Салтыков, Жасмин, Владимир Маркин, Таисия Повалий, Доминик Джокер, Миа Бойка, Никита Малинин, Сергей Войтенко. Малинин исполнил композицию «Катя» из репертуара Петра Лещенко.

Дубцова поставила Малинину «туза» и заявила, что не могла поступить по-другому.

«Что я могу поставить этому талантливому артисту, с которым в 17 лет целовалась?» - спросила артистка.

Ведущий шоу Максим Аверин попросил Дубцову и Малинина повторить поцелуй на бис, что они и сделали, но весьма целомудренно. Любовь Успенская назвала это «детским садом».

Ранее Успенская на шоу раскритиковала песню Аллы Пугачевой «Балалайка», которую на конкурсе спела Миа Бойка. Исполнение молодой певицы Успенская похвалила.

Первый канал Песни Музыка конкурсы Ток-шоу
14 мая 2024, 03:21
Бузова в очередной раз эпатировала публику на вручении премии «Жара Music Awards»
РИА «Новости»
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Певица и телеведущая Ольга Бузова получила специальный приз в номинации «20 лет в эфире» на премии «Жара Music Awards». На награждении артистка устроила шоу. Трансляцию вели на странице премии в социальной сети «ВКонтакте».

Бузова известна своими долгими спичами, премия «Жара Music Awards» не стала исключением. Артистка напомнила о своих заслугах, о насмешках коллег и о своей дороге, на которой она «падала, ошибалась и поднималась».

«Я могу сказать одно, что все это время я была настоящей. Сейчас я такая, какая есть, со своими достоинствами и недостатками, лишними килограммами, когда я бросала курить. И наоборот шикарным прессом, который я качаю в спортзале сама», - заявила Бузова.

Певица не ограничилась словами и продемонстрировала свои умения прямо в платье.

Ранее Бузова заявила, что задумывается о политической карьере. Артистка напомнила про песню со словами: «Я вторая после Путина», и заявила, что ее это устраивает.

Ольга Бузова Песни Музыка
14 мая 2024, 00:32
Стала известна реакция Наташи Королевой на неприятный инцидент в Кремле 9 мая
РИА «Новости»
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Российская певица Наташа Королева на концерте в День Победы в Кремлевском дворце исполнила трогательную композицию «Только ты не умирай» и обратилась с поздравительной речью к аудитории. Но ее выступление вырезали из эфира, что стало неожиданностью для артистки, сообщил источник mk.ru.

По его данным, Королеву очень расстроило это событие.

«Наташа, конечно, расстроилась, она не ожидала, что ее выступление вырежут, еще так тщательно к нему готовилась! Она к каждому выступлению подходит очень ответственно», - заявил источник.

Он также объяснил, что в семье Наташи Королевой День Победы - важный праздник. Среди родственников артистки есть участники Великой Отечественной войны. Дедушка Королевой погиб в 1944 году под Кенигсбергом (ныне Калининград).

Фанаты певицы после этого подали петицию с требованием объяснить причины исключения ее выступлений из телетрансляций. Поклонники заявили, что над Королевой «издеваются сознательно».

День Победы 9 мая Праздники Концерты

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