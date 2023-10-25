Певице Долиной указали на ее место шоу-бизнесе после критики Шатунова

Он подчеркнул, что относится к певице очень хорошо, но не считает ее представителем шоу-бизнеса, так как она всегда работала совсем в других жанрах, где заработки не столь велики.

«Долина не добилась таких результатов, как другие. К сожалению, она работала в том жанре, который не приносил деньги. Я считаю ее очень талантливой. Лариса очень хороший профессионал, но этого мало для шоу-бизнеса», - заявил Алибасов.

При этом он подчеркнул, что успех группы «Ласковый май» оказался временным, так как ее слава давно уже прошла.

«Есть артисты популярные, у которых есть денежки. Вся мировая музыкальная культура зиждется на финансах. Для этого и создается массовая музыка. На них шел зритель, а это большие пачки денег», - добавил продюсер.

Лариса Долина высказался о Юрии Шатунове после концерта, посвященного его 50-летию. На своей странице в социальной сети она сообщила, что не считает своего коллегу по музыкальному цеху легендой и попросила подписчиков не обижаться на ее мнение. Однако поклонники певца оставили исполнительнице множество гневных комментариев, в которых написали, что слушают песни Шатунова уже много лет, а значит для них он останется легендой навсегда.

Концерт памяти Юрия Шатунова прошел 17 октября в концертном зале «Крокус сити холл». Против него выступил бывший продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин, который угрожал судом организаторам и просил исполнителей не принимать участия в выступлении. Вопрос о праве на песни группы Шатунов и Разин не могли решить много лет. Только за два дня до смерти исполнителя ему удалось вернуть свой репертуар.