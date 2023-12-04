Певица Zivert впервые стала наставницей на шоу «Голос»

Кроме Zivert красные кресла займут Владимир Пресняков, Полина Гагарина и вокалист группы Therr Maitz Антон Беляев. Ведущей второй сезон подряд станет Яна Чурикова, которая в прошлом сезоне сменила на этом посту телеведущего Дмитрия Нагиева.

Zivert заявила, что с нетерпением ждет встречи с подопечными, она пообещала сделать все для их ярких выступлений.

«„Голосу“ и его участникам стоит ждать от меня экспериментального звучания. Я нахожусь в творческом поиске, так что будет интересно. Буду этим жить и обещаю полную самоотдачу», - процитировал артистку StarHit.

К слепому прослушиванию допустили 128 прошедших кастинг исполнителей. Каждый наставник набирает в команду по 12 человек.

Певица Zivert не любит, когда ее называют звездой. У артистки скромный райдер, высокие требования она предъявляет только к технической составляющей.