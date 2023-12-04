04 декабря 2023, 03:26

Певица Zivert впервые стала наставницей на шоу «Голос»

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Наставником в новом сезоне развлекательного шоу «Голос» впервые станет певица Zivert. Об этом сообщила пресс-служба программы в Telegram-канале. Исполнительница займет место рэпера Басты, который участвовал в 11-м сезоне.

Кроме Zivert красные кресла займут Владимир Пресняков, Полина Гагарина и вокалист группы Therr Maitz Антон Беляев. Ведущей второй сезон подряд станет Яна Чурикова, которая в прошлом сезоне сменила на этом посту телеведущего Дмитрия Нагиева.

Zivert заявила, что с нетерпением ждет встречи с подопечными, она пообещала сделать все для их ярких выступлений.

«„Голосу“ и его участникам стоит ждать от меня экспериментального звучания. Я нахожусь в творческом поиске, так что будет интересно. Буду этим жить и обещаю полную самоотдачу», - процитировал артистку StarHit.

К слепому прослушиванию допустили 128 прошедших кастинг исполнителей. Каждый наставник набирает в команду по 12 человек.

Певица Zivert не любит, когда ее называют звездой. У артистки скромный райдер, высокие требования она предъявляет только к технической составляющей.

Шоу Голос
04 декабря 2023, 04:00
Стало известно, куда вскоре может переехать Пугачева
РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева может скоро переехать в Лондон. Такую версию выдвинули в программе «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ.

Участники шоу основывали свое предположение на словах мужа звезда юмориста Максима Галкина*. Ранее он заявил в соцсетях, что его супруга должна была пойти на мероприятие с подругами в Лондоне в конце ноября.

Сама Пугачева не раскрывает планов и своего местоположения. Она обращалась в соцсетях к подписчикам, которые следят за ее передвижениями по миру и распускают слухи. По словам вокалистки, такие люди являются «кучкой оголтелых недоличностей , завистников и клеветников». Артистка отметила, что цель ее злопыхателей направлена на отталкивание преданных слушателей, ради которых певица «жертвовала своим здоровьем и личной жизнью».

Резкие слова Пгуачевой возмутили некоторых поклонников и коллег по цеху. Например, российская актриса Яна Поплавская обвинила звезду во лжи. По ее мнению, всю жизнь певица построила на «бесстыдной и безобразной демонстрации».

* Максим Галкин - внесен министерством юстиции в список иностранных агентов.

Лондон Алла Пугачева
03 декабря 2023, 09:45
Сергею Жукову со второй попытки удалось открыть бар «Руки вверх!» в Екатеринбурге
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Артист Сергей Жуков открыл свой «Руки Вверх! Бар» в Екатеринбурге. Об этом сообщило издание Ura.ru.

Певец признался, что заведение удалось открыть только со второй попытки. Жуков пытался запустить танцевальный бар в 2016 году, но тогда возникли проблемы с партнерами по бизнесу.

«В свое время мы связались не с тем человеком. Мы уже провели пресс-конференцию и готовы были открываться, но, к сожалению, не получилось», - отметил музыкант.

Он рассказал, что разногласия с партнерами в 2016 году вызвали у него бурю негативных эмоций. Певец объяснил, что открытие бара в Екатеринбурге - долгожданное событие, которое принесло ему радость.

«Но то, что это произошло сейчас, я очень рад. Вы бы знали в каком гневе я был тогда, а Жуков в гневе… Ребята ни разу такого не видели», - подчеркнул артист.

Ранее в Смоленске прошел премьерный показ сериала «Плакса», продюсером и композитором которого выступил Сергей Жуков. Артист написал к нему не только музыку, но и сценарий. Он рассказал, что подростковый сериал затронет тему школьного буллинга.

Музыка Екатеринбург
03 декабря 2023, 04:05
Вернувшаяся в Россию Орбакайте на «Песне года» едва не упала на сцене
РИА «Новости»
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Певица Кристина Орбакайте приехала в Россию для выступления в финальном гала-концерте «Песня года». На сцене артистка чуть не упала из-за скользкого пола, сообщило издание mk.ru.

Певица исполняла песню «Только вдвоем», когда на сцене чуть не случился несчастный случай. За кулисами артистка призналась, что едва не упала из-за скользкого пола на сцене.

«Почему там так скользко? На сцене словно каток! Я едва не упала!» - возмущалась Орбакайте.

Зрители отметили, что певица совсем не изменилась за время отсутствия в России, все такая же стройная и энергичная. Орбакайте пожелала всем «любви и мирного неба». С прессой звезда общаться не захотела.

Россиян возмутило возвращение Кристины Орбакайте в страну для «чеса». В Сети заявили, что исполнительница живет в США, а деньги приезжает зарабатывать в Россию. Артистка также планирует выступить на «Главном Новогоднем концерте» в Москве.

Россия Музыка
03 декабря 2023, 03:37
Музыкант из глубинки разорился, продав квартиру ради дуэта с Инстасамкой
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Участник музыкального шоу «Залетай в тренды» Кирилл Леликов из Липецка продал квартиру ради дуэта с Инстасамкой и разорился. Историю провинциального музыканта рассказало издание StarHit.

Молодой человек начал проект K.KRASH два года назад, за это время было много взлетов и падений. Кирилл попал в финал шоу и покорил публику. Начинающий музыкант попал в команду Инстасамки (настоящее имя - Дарья Зотеева) и решил, что нужно использовать этот шанс.

«Это шанс. Меня выбирает артист номер один в чартах для совместной песни. Я не знаю, когда еще мне бы выпала такая возможность. И я принимаю самое рискованное решение в своей жизни», - рассказал Леликов.

Леликов продал квартиру в Липецке и вложил все деньги в раскрутку трека с Инстасамкой. Однако совместный трек не попал ни в один чарт. Звездная исполнительница отказалась от поддержки.

Ранее скандально известная певица встретилась с главой Лиги безопасного интернета, членом Общественной палаты России Екатериной Мизулиной. Инстасамка пообещала удалить все треки, в которых есть мат и пропаганда наркотиков.

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