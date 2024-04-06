Певица Zivert призналась в любви участнику шоу «Голос» из Туниса

Американская поп-дива Мадонна не стала извиняться перед своими поклонниками за трехчасовое опоздание на концерт. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Речь идет о выступлении в бруклинском Barclays Center 13 декабря 2023 года.

Подавшим на нее в суд Майклу Феллоузу и Джонатану Хэддену королева эстрады ответила, что они получили именно «то, за что заплатили», написали в статье.

По ее словам, ни один настоящий фанат не имеет права предъявлять ей претензии за задержку выступления.

Летом 2023 года исполнительница впала в четырехдневную кому из-за бактериальной инфекции. Придя в себя, она сказала, что ей было видение о посещении ее Богом, которому она якобы сказала, что не хочет пойти с ним. При этом, как она считает, бывают случаи, когда «запросы во вселенную» исполняются.