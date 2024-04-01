01 апреля 2024, 15:03

Певица Женя Малахова спела на видео обнаженной

РИА «Новости»
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Бывшая участница группы Reflex Женя Малахова опубликовала видео, на котором дома поет обнаженной. Она поделилась роликом в своих соцсетях.

Малахова исполнила кавер на трек Дуа Липы «Levitating».

«Песня - это всегда хорошая идея», - прокомментировала она.

Поклонники поддержали певицу и одобрили новое видео.

Малахова вышла замуж за бизнесмена Андрея Тарасова в августе 2020 года. Через два года у пары родился первенец, сын Федор. В марте 2024 года певица сообщила подписчикам, что ожидает второго ребенка.

Недавно в СМИ появились сообщения о беременности помощницы певца Димы Билана, Алены Усачевой. Пресса также утверждала, что отцом ребенка является сам 42-летний артист. В одном из интервью он рассказал, что хотел бы быть родителем девяти или десяти детей.

Дети Соцсети Песни Видео Шоу-бизнес
01 апреля 2024, 16:03
Умерла советская артистка Дануте Диргинчюте
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Не стало советской и литовской певицы и актрисы театра и кино Дануте Диргинчюте. Ей был 81 год, сообщила «Российская газета».

Дануте Диргинчюте родом из деревни Буйткишкяй, расположенной в Литовской ССР. До своего 82-летия она не дожила несколько дней - артистка родилась 10 апреля 1942 года.

В 1963 году Диргинчюте стала обучаться в Высшей музыкальной школе, которая находится в Каунасе. С 1966 по 2008 год служила в Каунасском музыкальном театре. Там она впервые выступила, будучи студенткой. Диргинчюте была одной из самых известных артисток за всю историю литовского музыкального театра.

В 1981 году актриса сыграла в детективе «Игра без козырей». Ее партнерами по фильму были Борис Борисов и Юрий Каморный.

Артистка приняла участие в десятках ведущих партий в опереттах, операх и мюзиклах, она имеет множество наград.

Театры Актеры
01 апреля 2024, 14:31
Умерла звезда сериала «Бэтмен» Барбара Раш
Global Look Press
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Актриса Барбара Раш скончалась на 98-м году жизни. Об этом сообщила дочь актрисы, которая работает корреспондентом портала Fox News.

Барбара Раш умерла 31 марта. Причина смерти актрисы не известна.

«Моя потрясающая мама тихо ушла сегодня вечером в 5:28», - сказала дочь артистки.

В эти дни католики отмечают Пасху. По словам дочери Раш, этот праздник всегда был у ее матери любимым. Теперь он будет иметь для их семьи особое значение.

Барбара Раш получила Золотой глобус за роли в фильмах «Оно пришло из космоса» и «Пейтон Плейс». За свою карьеру она снялась во множестве телесериалов и фильмов - таких как «Голдберги», «Все мои дети», «Седьмые небеса», «Молодые филадельфийцы» и «Больше чем жизнь». Зрителям особенно запомнился ее персонаж по имени Нора Клавикл в культовом сериале «Бэтмен» 1968 года.

Сериалы Кино Актеры
01 апреля 2024, 14:18
Бородина рассказала, что ей запрещали говорить с Собчак в «Доме-2»
РИА «Новости»
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Бывшая ведущая популярного реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина рассказала, что во время сотрудничества с Ксенией Собчак ей иногда не разрешали высказываться вместе с ней в кадре. Она поделилась этим на YouTube-канале «Дерзкая готовка».

Бородина отметила, что работа в таких условиях была для нее сложной из-за необходимости адаптироваться к стилю ведения коллеги. Она почувствовала облегчение после того, как Собчак покинула проект.

«Я как будто задышала и раскрылась, и мне стало полегче, потому что мне прям запрещено было говорить в кадре порой», - рассказала она.

В декабре 2023 года Бородина объявила о своем уходе из «Дома-2», заявив, что для нее настало время искать новые горизонты и двигаться вперед.

Она также призналась, что прилагает много усилий для поддержания внешнего вида. Недавно телеведущая поделилась видео с фотосессии в откровенном кружевном боди.

Ксения Собчак Видео Работа Шоу Дом-2
01 апреля 2024, 13:17
«Уже дома на лечении». Супруга Мадянова рассказала о состоянии актера после обнаружения рака
РИА «Новости»
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Актер Роман Мадянов борется с онкологией. Супруга артиста Наталья в беседе с «Московским комсомольцем» рассказала о его здоровье.

«Мы не любим об этом распространяться, но сейчас Роман уже дома на лечении, чувствует себя нормально», - отметила она.

По словам Мадяновой, несмотря на заболевание, актер продолжает работать, участвовать в спектаклях и сниматься в фильмах. Она уточнила, что в ближайшем будущем супруг получит новые роли в кино.

Ранее у 61-летнего актера Романа Мадянова выявили злокачественное новообразование легкого и верхней доли бронхов. Для предотвращения болезни артисту назначили курс противоопухолевого лечения. Врачи обнаружили у актера также кисты в печени, селезенке и почках. Его выписали из больницы и порекомендовали наблюдаться по месту жительства.

Болезни Кино Актеры Онкология

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