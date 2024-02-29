Певица Зара поделилась впечатлениями от послания президента

Зара уточнила, что ей как матери очень импонируют предложенные условия ЕГЭ. По ее словам, дети хоть и отличники, но экзамена этого боятся как огня.

«Президента зал приветствовал стоя, это так объединяло, сила наша - в единении, в многокультурности, и сейчас мы переживаем значимый период в истории России», - сказала певица.

Она также отметила важность Земского работника культуры, идею которого предлагали уже давно.

Ранее глава государства предложил внести изменения в систему ЕГЭ - дать право выпускникам школ на пересдачу.