Певица Sia впервые стала матерью в 48 лет

«Sia стала мамой. Поздравляем!», - написали близкие артистки.

Знакомые также опубликовали в своих соцсетях снимки 48-летней певицы с младенцем. При этом на всех фотографиях новорожденного можно увидеть только со спины. Пол и имя ребенка пока держат в секрете.

Sia и ее возлюбленный Дэн Бернад заключили официальный брак в 2023 году. Пять лет назад певица решила усыновить двух молодых людей. В 2020-м один из приемных сыновей сделал ее бабушкой - у него родились двое детей.

Недавно актриса Анна Хилькевич отметила гендер-пати, для мероприятия она заказала торт за миллион рублей. Артистка и ее супруг Артур узнали, что у них будет дочка.

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