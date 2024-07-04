Певица Рита Ора оголила грудь на публике

Звезда пришла на концерт музыкальной группы Girls Aloud в блестящем серебристом платье, сквозь ткань которого была видна грудь и трусы. Образ 33-летней певицы дополнили лаковые черные сапоги. В качестве аксесуаров она выбрала черную кожаную сумку с заклепками и большие очки в темно-красной оправе.

Девушка сделала макияж в нюдовых тонах с ярким блеском для губ и розовыми румянами, распустила волосы и уложила их в небрежные локоны.

Ранее телеведущая Алена Водонаева опубликовала фотографии у водоема в мокром платье на голое тело. В комментариях образ девушки сравнили с греческой богиней Афродитой.