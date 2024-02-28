Певица Полина Гагарина отказалась спеть гимн России

По информации издания, еще осенью прошлого года певице пришел заказ на концерт в столичном ресторане вечером 21 марта. Недавно ее пригласили спеть гимн перед стартовым свистком игры сборной.

Как рассказал директор Гагариной, изначально исполнительница хотела принять предложение, но ей не удалось совместить два мероприятия. Заказчики корпоратива не вошли в положение и пригрозили неустойками по договору.

Сейчас экстренно ищут замену Полине Гагариной. Пока неизвестно кто из певцов может занять ее место. А гимн Сербии исполнит поп-фолк певица Александра Прийович. На самой игре также будет присутствовать первая ракетка мира Новак Джокович.

Ранее певец Владимир Пресняков посмеялся над Zivert и Полиной Гагариной. Поводом для этого стал рассказ одной из участниц шоу «Голос».