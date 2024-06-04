04 июня 2024, 05:13

Певица Орлова объяснила свои откровения на шоу о Заворотнюк

РИА «Новости»
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Певица Ольга Орлова объяснила свои откровения на шоу «Малахов» об Анастасии Заворотнюк тем, что получила на это разрешение семьи покойной актрисы. Так она прокомментировала обвинения в раскрытии тайн артистки на своей странице в соцсети.

По словам певицы, ее участие в передаче согласовала семья Заворотнюк. В шоу она рассказала о своих визитах к артистке в больницу.

«Никто об этом не знал и не узнал бы, если бы таковым было желание семьи», - написала Орлова.

Она добавила, что не сделала ничего, что могло бы скомпрометировать звезду «Моей прекрасной няни» и ее близких. Также Орлова пояснила, что пропустила церемонию прощания с Заворотнюк, так как была в отъезде.

Ранее стало известно, что фигурист Петр Чернышов ради «прекрасной няни» бросил возлюбленную в США , хотя до этого прожил с ней несколько лет.

В Сеть также попали кадры пятилетней дочери спортсмена и актрисы, которую привели на могилу матери на следующий день после похорон актрисы.

Андрей Малахов Ток-шоу Умерла Анастасия Заворотнюк
04 июня 2024, 04:37
«За 40 минут до смерти». Стало известно о смертельном пророчестве Рины Зеленой
РИА «Новости»
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Советская актриса театра и кино, артистка эстрады Рина Зеленая, которую кинорежиссеры называли королевой эпизода, предсказала собственную смерть. Одна из ее шуток стала пророческой, сообщило издание «Аргументы и факты».

Последние годы своей жизни она доживала в Доме ветеранов кино, где в свое время жили ее коллеги Арсений Тарковский, Аркадий Райкин, Леонид Куравлев и другие деятели искусства. Гостей у нее не было, но несмотря на одиночество и беспомощность артистка не унывала. Свое бесценное чувство юмора она не потеряла.

Зеленую, сыгравшую множество ролей, любили советские зрители, но при этом руководство страны не спешило награждать ее званиями. По этому поводу актриса однажды пошутила.

«Уж если меня и наградят, так непременно за 40 минут до смерти», - заявила она.

Так и получилось. Зеленая умерла 1 апреля 1991 года, а за несколько часов до ее смерти президент страны Михаил Горбачев подписал указ о присвоении ей звания народной артистки СССР.

Ранее президент России Владимир Путин присвоил звание народного артиста РФ актерам Константину Лавроненко и Ирине Пеговой, а также балерине Большого театре Екатерине Крысановой.

СССР Кино Актеры Телевидение
04 июня 2024, 03:20
Кристина Орбакайте показала редкое фото с мужем и дочерью
РИА «Новости»
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Певица Кристина Орбакайте поделилась фотографий со своим мужем — бизнесменом Михаилом Земцовым — и дочерью Клавдией в социальных сетях. Снимок был сделан в «Метрополитен-музее» в Нью-Йорке.

Артистка позировала в кадре в белой футболке, сером жакете, джинсах и синих солнцезащитных очках, а ее супруг выбрал рубашку с принтом, коричневые брюки и черные очки. Дочь стояла между родителями с улыбкой на лице.

На днях Орбакайте анонсировала тур The best по четырем израильским городам, включая Тель-Авив. Поклонники предположили, что целью поездки артистки также станет встреча с матерью. Певица Алла Пугачева вернулась в Израиль с Кипра.

Орбакайте также осенью устроит гастроли по Америке и Канаде. В рамках тура певица посетит Ванкувер, Сиэтл, Сан-Франциско, Лос-Анджелес и Майами. Весной 2024 года Кристина Орбакайте выступила с программой «На бис» в Санкт-Петербурге на сцене БКЗ «Октябрьский».

Санкт-Петербург Израиль Нью-Йорк Канада Алла Пугачева Шоу-бизнес
04 июня 2024, 02:22
Семенович показала свою фигуру в купальнике
РИА «Новости»
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Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович снялась в купальнике в Турции и показала фото поклонникам. Снимок появился в ее аккаунте в социальных сетях.

Судя по снимку, 46-летняя певица позировала перед камерой во время отдыха на пляже. На Семенович было синее бикини с растительным принтом и топ, который подчеркивал ее грудь.

Один из подписчиков спросил исполнительницу о том, уменьшается ли объем ее бюста при похудении, что якобы свойственно женскому организму.

«Меня это не касается», - написала в ответ Семенович.

Бывшая солистка группы «Блестящие» ранее призналась, что ее грудь весит 10 килограммов. По словам Семенович, она начала активно худеть для съемок в проекте, поэтому исключила из рациона вредные блюда.

До этого Семенович пыталась скинуть вес с помощью препарата для лечения диабета «Оземпик». Эти таблетки она использовала по рекомендации врача.

Фото Отдых Турция Врачи
04 июня 2024, 02:06
Фигурист Чернышов расстался с возлюбленной в США ради Заворотнюк
РИА «Новости»
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Российский фигурист и хореограф Петр Чернышов расстался с возлюбленной в США, с которой прожил несколько лет, ради актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом стало известно из документального фильма «Памяти Анастасии Заворотнюк», который показал Первый канал.

В картине показали нарезку из различных интервью актрисы. В одном из них она призналась, что сразу обратила внимание на фигуриста, с которым они участвовали в ледовом проекте. На тот момент Чернышов жил и работал в США, часто туда летал к любимой девушке, но это не мешало ему учить Заворотнюк стоять на коньках.

«Я не настроен был на волну новых знакомств», - говорил он.

Однажды после тренировки он предложил актрисе отпраздновать вместе его день рождения. На вопрос Заворотнюк, почему он не проведет этот вечер с возлюбленной, ответил, что они расстались.

Сама актриса ушла от коллеги Сергея Жигунова, чтобы с головой окунуться в новый роман. Отношения фигуриста и звезды «Моя прекрасная няня» стремительно развивались. В 2008 году они поженились. Позже у них родилась дочь.

О проблемах со здоровьем актриса узнала в 2019 году. «Прекрасной няни» не стало в ночь на 30 мая. Ей было 53 года.

Семья Анастасия Заворотнюк Умерла Анастасия Заворотнюк

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