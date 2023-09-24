Певица Ольга Кормухина обвинила Полину Гагарину в краже кавера песни «Кукушка»

Читайте нас в:

Артистка отметила, что она и ее команда сочинили аранжировку, которая понравилась поклонникам. Обновленная песня быстро заняла первые строчки в разных хит-парадах, однако все поменялось в 2015 году, когда композицию использовали без разрешения.

«В 2015 году мы услышали свою аранжировку в фильме <…>. Украденную господами Меладзе и Гагариной. Доказать ничего невозможно», - заявила артистка.

Исполнительница объяснила, что ей только удалось отстоять право на исполнение собственного труда. Она назвала главной правду, которую теперь знают люди.

Ранее шведскую исполнительницу Loreen, которая победила в Евровидении-2023, заподозрили в плагиате русскоязычного трека украинской певицы Мики Ньютон. Интернет-пользователи заметили, что трек шведской звезды Tattoo на всемирном музыкальном конкурсе в этом году очень похожа на трек Ньютон 2005 года «В плену».