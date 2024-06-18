18 июня 2024, 16:35

Певица Нюша угодила в скандал из-за концерта в Оренбурге за 5,6 млн рублей

Global Look Press
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Жители Оренбурга возмутились приглашением певицы Нюши на школьный выпускной 28 июня. Выступление артистки должно было обойтись в 5,6 миллиона рублей, сообщило издание Msk1.ru.

По информации портала, родители потребовали отменить мероприятие и отправили запрос в прокуратуру, Роскомнадзор, министерство образования и администрацию города.

«Мы считаем, нецелесообразно растрачивать бюджет в размере 5,6 млн рублей на концерт, когда сотни потопленных семей еще не получили компенсацию за потерю имущества в результате наводнения!» - написали возмущенные жители.

Согласно публикациям в СМИ, власти запланировали 45-минутное выступление певицы вместе с командой из девяти человек. Кроме того, артистам должны были оплатить авиабилеты из Москвы и обратно, проживание и питание. При этом по результатам голосования на портале «Активный гражданин» учащиеся сами изъявили желание видеть на концерте именно Нюшу.

На днях певица снялась в бикини для своих поклонников. Откровенное фото она опубликовала в своих социальных сетях.

Дети Скандалы Концерты Песни Музыка Школьники Певица Нюша
18 июня 2024, 15:27
«Раз и сразу». Лепсу выдвинули условия свадьбы с 18-летней невестой
Global Look Press
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Народному артисту России Григорию Лепсу выдвинули условия для свадьбы с 18-летней Авророй Кибой. Слова 74-летней бабушки невесты Галины Палиловой передало издание «Комсомольская правда».

«Это вы с чего решили, что там свадьба уже? Нет, я не знаю насчет свадьбы, должно быть сначала венчание, вернее, сначала еще что-то (помолвка - прим. ред). Я не думаю, что сейчас раз - и сразу свадьба», - заявила родственница.

Секреты личной жизни внучки бабушка не стала раскрывать.

Кибе исполнилось 18 лет 5 февраля этого года. Разница в возрасте с народным артистом России составляет 43 года.

Лепс представил невесту публике на премии МУЗ-ТВ. Киба в своих соцсетях показала фотографии с помолвочным кольцом и гигантскими букетами цветов.

Народному артисту России Григорию Лепсу выдвинули условия для свадьбы с 18-летней Авророй Кибой. Слова 74-летней бабушки невесты Галины Палиловой передало издание « Комсомольская правда ».

Семья Свадьбы Шоу-бизнес Григорий Лепс
18 июня 2024, 13:07
Сыгравший Гэндальфа во «Властелине колец» актер попал в больницу
Global Look Press
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Британский актер театра и кино Иэн Маккеллен, известный по роли Гэндальфа в фильмах «Властелин колец» и «Хоббит», попал в больницу. Его госпитализировали после падения со сцены во время спектакля Player Kings в лондонском театре Ноэла Кауарда, сообщило издание Mirror.

«Легендарный актер потерял равновесие во время напряженной сцены боя и упал со сцены», - говорится в сообщении.

Публику пришлось выводить из театра, спектакль отменили. По словам очевидца, он слышал, как упавший актер кричал: «Помогите мне, помогите мне».

Информации о серьезности полученной актером травмы не поступало. Врачи заверили, что артист быстро выздоровеет. Сейчас он находится в хорошем настроении.

Издание отметило, что зрители выразили обеспокоенность по поводу произошедшего и пожелали артисту скорейшего восстановления.

Больницы Спектакль Театры Актеры Властелин колец
18 июня 2024, 12:05
Виллу Софии Ротару в Крыму предложили переделать под санаторий для участников СВО
Global Look Press
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Общественное движение «Ветераны России» обратилось к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой изъять особняк певицы Софии Ротару в Крыму. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, бывшая больница Роффе, построенная в XIX веке в Ялте, оказалась во владении артистки еще в 1996 году всего за 500 долларов. Здесь Ротару возвела бутик-отель «Вилла София». Сейчас его стоимость оценивается в два миллиарда рублей.

«Ветераны России» предположили, что певица купила здание с нарушением закона. Общественники попросили переделать виллу под госпиталь и санаторий для участников СВО.

Попытки национализировать отель идут с начала спецоперации. Сперва там предлагали сделать Дворец бракосочетания, но потом вопрос застопорился.

Ранее стало известно, что внучка Ротару начала встречаться с наследником одной из богатейших семей США. Его дедушка известен как основатель банковской корпорации MBNA Corporation.

Крым Россия Недвижимость Шоу-бизнес София Ротару
18 июня 2024, 11:40
Умер музыкант и продюсер Пол Спенсер
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На 54-м году жизни не стало музыканта и продюсера Пола Спенсера. Об этом сообщило издание The Sun.

Причиной смерти стал рак прямой кишки. О дате и месте похорон не сообщается.

«Он был позитивным до конца, но это была единственная битва, в которой он больше не мог сражаться. Он оставил после себя прекрасное музыкальное наследие и много счастливых воспоминаний для многих людей», - написала семья музыканта в социальных сетях.

К Полу Спенсеру пришла слава в 1997 году, когда он был в составе танцевального трио Dario G. Их хит Synchyme поднялся на призовые места в десятке чартов. Коллектив также добился успеха с песней Carnaval de Paris, записанной для чемпионата мира по футболу 1998 года во Франции. Музыкант выпустил 15 синглов и три альбома под названием группы.

В 2023 году музыкант сообщил, что у него обнаружили рак прямой кишки четвертой стадии. Он регулярно писал о своем состоянии в социальных сетях.

Песни Музыка Рак

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