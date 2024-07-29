29 июля 2024, 04:01

Певица Натали заявила о готовности выходить на сцену после годового траура по мужу

РИА «Новости»
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Певица Натали решила вернуться на сцену после года траура из-за гибели своего супруга продюсера Александра Рудина. Об этом сообщил сайт kp.ru.

«Год… Самый долгий… Самый быстрый… Самый ужасный… Самый переломный… Самый обучающий меня жизни, смерти и любви. Все говорили: „Напиши песню“», - передало издание ее слова.

Вокалистка объяснила, что в первые полгода в ее голове были только «звуки звенящей тишины», она постоянно плакала и грустила. Из-за этого звезда не могла выпускать новые песни, ведь ей хочется вдохновлять и радовать слушателей, а не наоборот.

Теперь Натали осознала, что муж хотел бы ее улыбки и счастья. Она реабилитировалась и «намерена довериться судьбе». В августе артистка запланировала выпустить новую песню.

Гибель Рудина стала большим ударом для его семьи. За две недели до смерти продюсера умер его отец. Родственники сильно переживали обе потери.

Семья Песни
29 июля 2024, 00:41
СМИ составили список самых востребованных российских музыкантов
РИА «Новости»
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Популярность исполнителя измеряется в полных залах на сольных концертах и высоких строчках в музыкальных чартах. Издание kp.ru изучило статистику выступлений российских музыкантов и составило топ самых востребованных артистов по итогам первого полугодия 2024 года.

Изучив гастрольный график эстрадных артистов, издание выяснило, что первое место делят Григорий Лепс и Shaman. Оба артиста второй год интенсивно гастролируют и набирают полные залы. В некоторых городах дают по два концерта. Лепс и Ярослав Дронов (Shaman) поддерживают военнослужащих на СВО и выступают в новых регионах России.

Артист на втором месте сильно отстает от лидеров. На второй строчке разместился Сергей Жуков, который третий год подряд собирает сольник в «Лужниках». Самой востребованной певицей в России признали Полину Гагарину.

Песни Shaman завоевали признание , потому что они точно отразили настрой российского общества, заявил ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его песни «попали в яблочко».

Статистика Концерты Россия Музыка Shaman Григорий Лепс Сергей Жуков
28 июля 2024, 02:13
Неизлечимо больная Селин Дион впервые за долгое время появилась на сцене
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Канадская певица Селин Дион впервые после объявления о смертельной болезни вышла на сцену. Об этом сообщило издание TMZ.

Артистка спела «Гимн любви» Эдит Пиаф на открытии Олимпийских игр в Париже, 56-летняя знаменитость вышла в конце торжественной программы и удивила гостей своим появлением. Выступление звезды состоялось на Эйфелевой башне, она надела сверкающее серебряное платье, подходящее под сияние Олимпийского огня рядом с ней.

До этого Дион выступала только в 2022 году. В тот же год ей поставили диагноз «синдром мышечной скованности». Певица перестала активно двигаться и отказалась от публичного образа жизни.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо рассказал, что толпа на церемонии открытия Игр в Париже громко раскритиковала лидера Франции Эммануэля Макрона. По его словам, политик даже опешил от случившегося.

Париж Болезни Франция Олимпиада в Париже — 2024 Селин Дион
28 июля 2024, 01:03
Адвокат Абрамова представил свою версию истории о запрете Алсу пользоваться квартирой
РИА «Новости»
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Адвокат Яна Абрамова на бракоразводном процессе с Алсу Александр Добровинский представил свою версию ситуации с запретом пользоваться квартирой. В Сети распространилась информация, что певица не может попасть домой в течение трех недель. Подробности сообщило издание Voice.

По информации издания, Добровинский отрицает, что его клиент каким-то образом препятствует Алсу пользоваться квартирой в ЖК «Триумф» в Москве. Ограничений на доступ артистки к квартире и ее автомобилю не накладывались.

«Информация о том, что Алсу не могла попасть домой, является недостоверной и распространена недобросовестными журналистами, не удосужившимися проверить ее», - заверил Добровинский.

Источники в Сети указали, что автомобиль Алсу не пускают на территорию комплекса, так как номер ее машины не зарегистрирован в списке жильцов.

Ранее стало известно, что Алсу хочет забрать квартиру за 300 миллионов рублей в московском небоскребе «Триумф-палас» после развода.

Алсу Суд Адвокаты Скандалы Запреты Россия Квартиры Александр Добровинский
27 июля 2024, 12:17
«Полощат мое имя и фамилию». Актриса Талызина опровергла новости о госпитализации
РИА «Новости»
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Актриса Валентина Талызина заявила 360.ru, что с ней все в порядке. Народная артистка опровергала новости о госпитализации.

«У меня все, слава Богу, нормально. Ну что они там все (СМИ - прим. ред.) полощут мое имя и фамилию», - заявила она.

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