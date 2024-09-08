08 сентября 2024, 03:37

Певица Монеточка отказалась от концерта в Казахстане из-за уголовного дела

РИА «Новости»
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Певица Монеточка* (настоящее имя — Елизавета Гырдымова*) отменила выступление в Казахстане из-за страха депортации в Россию для суда по уголовной статье. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Дождь»**.

«Очень готовилась к этому выступлению, но, конечно, теперь его придется отменить, потому что если я приеду, как мне объяснили и я поняла, меня будут обязаны отправить в Россию, в тюрьму, если я появлюсь в Казахстане», - заявила вокалистка.

Она отметила, что очень давно планировала выступить в Казахстане. В этой стране у нее большая аудитория. Перед поездкой звезда даже стала учить некоторые фразы на казахском.

Уголовное дело против Монеточки завели 6 сентября. Ее хотят привлечь за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах.

Это уже не первое привлечение артистки к ответственности из-за отказа маркировать свои материалы в соцсетях. Московская прокуратура также в конце июня нашла опубликованные вокалисткой посты без указаний о статусе иноагента.

* Признана иностранным агентом по решению Минюста России.

** СМИ, выполняющее функции иноагента.

Казахстан Уголовное дело Концерты Россия Иноагенты
07 сентября 2024, 13:33
«Следствие идет». Долина впервые появилась на людях после истории с мошенничеством
Телеканал «360»
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Певица Лариса Долина впервые после мошенничества с ее квартирой появилась на людях. Артистка пришла на выборы в Москве, чтобы отдаль голос за кандидата в депутаты гордумы. Кадры с месты появились в распоряжении 360.ru.

Артистка пришла на избирательный участок по адресу Зубовский бульвар, дом 5, корпус 1.

На видео артистка поделилась, что любит голосовать по старинке.

«Жила в Советском Союзе, просто привыкла так. <…> Очень доброжелательная [атмосфера], все хорошо», - отметила она.

Звезда также прокомментировала ситуацию с квартирой, которую ее заставили продать мошенники.

«Следствие идет, следственные действия в самом разгаре, в интересах следствия ничего добавить не могу, к сожалению», - сказала Долина.

Мошенничество Выборы Лариса Долина
06 сентября 2024, 12:15
Кардашьян заставила сына подписать контракт о неразглашении семейных тайн
Global Look Press
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Американская актриса Ким Кардашьян убедила своего старшего сына Сейнта подписать договор о том, что он не будет ничего рассказывать о своей семье. Об этом сообщило издание Super.

Мальчик решил создать свой блог и в качестве площадки выбрал видеохостинг Youtube. Актриса заставила сына пообещать не комментировать связанные с семьей события и ничего не говорить о родственниках. В случае, если мальчик нарушит контракт, Ким Кардашьян удалит YouTube-канал или сделает его закрытым.

Ранее отец Сейнта рэпер Канье Уэст посетил Россию. Он прилетел в Москву с частным коротким визитом и не стал проводить концерты. Журналисты предположили, что музыкант отправился в РФ ради празднования 40-летия главного дизайнера бренда Yeezy Гоши Рубчинского.

Музыкальный продюсер и критик Павел Рудченко назвал визит Уэста хорошим пиар-ходом, который вызвал большой ажиотаж среди поклонников. По его словам, рэпер смог приехать в российскую столицу без демонстрации какой-либо предвзятости.

США Актеры Канье Уэст Ким Кардашьян
06 сентября 2024, 09:43
«Операции никакой не было». Бедрос Киркоров раскрыл правду о своем состоянии
РИА «Новости»
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Певец Бедрос Киркоров — отец Филиппа Киркорова — находится дома. В беседе с 360.ru 92-летний артист опроверг слухи о своем состоянии.

«Нормально», - ответил певец на вопрос о том, как он себя чувствует.

Киркоров-старший также прокомментировал слухи о том, что ему якобы решили провести операцию для проверки кардиостимулятора.

«Операции никакой не было», - подчеркнул пожилой певец.

Бедрос подтвердил, что находится дома, а не в стационаре, и что у него все в порядке.

Telegram-канал Mash ранее сообщил якобы о резком ухудшении состояния отца Филиппа Киркорова. Авторы поста заявили, что артист находится в больнице в тяжелом состоянии.

В конце августа источник «Известий» заявил о госпитализации Бедроса. Представитель Филиппа Киркорова Екатерина Успенская уже 1 сентября сообщила, что Киркоров-старший готовится к выписке.

Больницы Шоу-бизнес
06 сентября 2024, 08:43
Состояние отца Филиппа Киркорова резко ухудшилось
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Состояние певца Бедроса Киркорова — отца артиста Филиппа Киркорова — резко ухудшилось, он находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Певцу стало плохо с сердцем 31 августа. Мужчину госпитализировали, по результатам обследования врачи провели ему операцию для проверки кардиостимулятора. Аппарат Киркорову установили в 2023 году, так как ему диагностировали стенокардию напряжения и ишемическую болезнь сердца.

По данным канала, артиста поместили в палату с различным медоборудованием, в том числе с техникой для оказания экстренной помощи.

Ранее о госпитализации Киркорова рассказала представитель его сына Екатерина Успенская 1 сентября. Она отметила бодрое состояние 92-летнего певца.

В 2022 году его несколько раз госпитализировали из-за проблем с сердцем после COVID-19. Также Бедрос Киркоров жаловался на боль в пояснице. В прессе появлялась информация о том, что врачи диагностировали ему пневмоторакс.

Состояние певца Бедроса Киркорова - отца артиста Филиппа Киркорова - резко ухудшилось, он находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Больницы Болезни Филипп Киркоров

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