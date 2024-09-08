Певица Монеточка отказалась от концерта в Казахстане из-за уголовного дела

«Очень готовилась к этому выступлению, но, конечно, теперь его придется отменить, потому что если я приеду, как мне объяснили и я поняла, меня будут обязаны отправить в Россию, в тюрьму, если я появлюсь в Казахстане», - заявила вокалистка.

Она отметила, что очень давно планировала выступить в Казахстане. В этой стране у нее большая аудитория. Перед поездкой звезда даже стала учить некоторые фразы на казахском.

Уголовное дело против Монеточки завели 6 сентября. Ее хотят привлечь за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах.

Это уже не первое привлечение артистки к ответственности из-за отказа маркировать свои материалы в соцсетях. Московская прокуратура также в конце июня нашла опубликованные вокалисткой посты без указаний о статусе иноагента.

* Признана иностранным агентом по решению Минюста России.

** СМИ, выполняющее функции иноагента.