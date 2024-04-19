19 апреля 2024, 14:09

Певица Мари Краймбрери сделала подарок Владимиру Преснякову

РИА «Новости»
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Певица Мари Краймбрери сделала подарок музыканту Владимиру Преснякову. Она написала для него песню, сообщил Telegram-канал «Звездач».

Певица призналась, что очень волновалась перед тем, как отправить свое сочинение известному певцу и композитору. По словам артистки, она испытывает к знаменитому коллеге огромную любовь и уважение.

«Я испытывала самый большой страх в своей жизни: вдруг ему не понравится? Я дико волнуюсь, будто мне снова пять лет», - поделилась исполнительница.

Творение певицы пока никто не слышал.

Ранее российские фанаты сделали уругвайской актрисе Наталии Орейро необычный подарок. Они преподнесли ей самодельное одеяло из лоскутов. Теперь она берет его на все съемочные площадки.

Песни Музыка Шоу-бизнес
19 апреля 2024, 13:46
Дудя и Noize MC оштрафовали на 300 тысяч рублей после интервью
РИА «Новости»
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Журналиста Юрия Дудя* и музыканта Ивана Алексеева*, известного под псевдонимом Noize MC*, суд оштрафовал на 300 тысяч рублей после совместного интервью. В той беседе певец обвинил организатора своих выступлений в краже денег, сообщил Telegram-канал Mash.

В 2022 году на YouTube-канале Дудя* в двухчасовом разговоре с журналистом Noize MC* рассказал об обещании организатора концертов Артема Миронова помочь ему с туром. Однако, по словам артиста, тот получил деньги и сбежал в США.

Миронов после публичного обвинения подал в суд на артиста, потребовав девять миллионов рублей в качестве компенсации. Также организатор в иске указал, чтобы музыкант опроверг ложную информацию, порочащую его репутацию, так как никаких денег он не брал и за границу не уезжал.

В итоге суд обязал Дудя* удалить интервью с канала и разместить опровержение. Кроме того, журналисту и музыканту по решению суда придется выплатить по 150 тысяч рублей Миронову.

Дудь* также рискует попасть под следствие из-за нарушения закона об иноагентах. Против него могут возбудить уголовное дело из-за того, что он публикует контент без соответствующей маркировки.

* Юрий Дудь и Noize MC признаны иноагентами на территории России.

Штрафы Суд Юрий Дудь
19 апреля 2024, 13:25
«Умерли клетки мозга». Жена Носкова рассказала о его состоянии певца после инсульта
РИА «Новости»
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Четыре года назад певец Николай Носков пережил инсульт. О  состоянии артиста после перенесенного недуга его супруга Марина рассказала изданию «Аргументы и Факты».

Супруга артиста поделилась, что инсульт повлиял на его речевой центр. Периодически у Носкова возникают проблемы.

«Поражен речевой центр. Там умерли клетки мозга, и они не восстанавливаются. Этот участок мозга поражен, но нейронные связи взаимодействуют. Иногда Колю может „переклинить“», - отметила она.

Носкова также сообщила, что ее мужу удалось восстановиться. Он снова выступает на сцене и ездит в гастрольные туры. Однако длительных перелетов он старается избегать. Из-за этого артист отменил концерт в Перми.

Каждое выступление перед аудиторией становится серьезным испытанием для Носкова, поскольку он вынужден бороться с сильными болями. Несмотря на это, он полон творческих идей и планирует выпуск нового альбома.

Недавно артист решил не принимать участие в мемориальном концерте в Москве из-за плановой реабилитации. В конце прошлого года так и не состоялся концертный тур певца - по слухам, из-за состояния здоровья.

Инсульт Музыка Шоу-бизнес
19 апреля 2024, 13:15
«Чистый пиар». Деревянко пошутил о романе с Фуць
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Актера Павла Деревянко заметили на премьере фильма «Почему ты?» с новой избранницей Зоей Фуць. В беседе с изданием «Страсти» он пошутил над слухами о пиар-романе, которые ему не раз приписывали.

«Правильно говорят, правильно. Чистый пиар. Мы вообще редко встречаемся, у нее второй этаж, у меня первый… Так что, ребята, молодцы. Правильно. В правильном направлении думаете», - сказал с юмором Деревянко, отвечая на вопрос журналистов о пиар-отношениях с возлюбленной.

Фуць также пошутила, что скоро их контракт закончится.

В январе этого года актер сообщил о романе с новой возлюбленной , опубликовав в соцсетях фотографии с совместного отдыха. По словам Деревянко, ему пришлось долго добиваться сердца девушки.

Избранница актера по профессии дизайнер одежды. Она воспитывает двоих детей от прошлых отношений.

Кино Актеры Шоу-бизнес
19 апреля 2024, 12:39
Умер актер Петр Никитин
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Актер театра, кино и сериалов Петр Никитин скончался 17 апреля на 62-м году жизни. Информация о его смерти появилась на сайте Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

Причина смерти Никитина не уточняется.

Артист родился 20 февраля 1963 года. Он учился в театральном отделении Харьковского государственного института искусств и окончил его в 1990 году. После получения образования он присоединился к коллективу Харьковского Государственного академического русского драматического театра имени Пушкина, а также сотрудничал с Центром современного искусства «Новая Сцена» и Национальным академическим театром имени Леси Украинки. С 2021 года и до последних дней Никитин был частью труппы Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

В его актерском послужном списке - роли в «Детях солнца» Максима Горького, «Женитьбе» Николая Гоголя, «Поминальной молитве» Григория Горина, «Трактирщице» Карло Гольдони и многих других.

Кроме того, с начала 2000-х Петр Никитин активно снимался в кино. Он принял участие в нескольких десятках украинских и российско-украинских проектов. Среди них - «Высшая мера», «Время грехов», «Матч», «Шулер», «Слуга народа», «По законам военного времени».

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