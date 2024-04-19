Певица Мари Краймбрери сделала подарок Владимиру Преснякову

Певица призналась, что очень волновалась перед тем, как отправить свое сочинение известному певцу и композитору. По словам артистки, она испытывает к знаменитому коллеге огромную любовь и уважение.

«Я испытывала самый большой страх в своей жизни: вдруг ему не понравится? Я дико волнуюсь, будто мне снова пять лет», - поделилась исполнительница.

Творение певицы пока никто не слышал.

Ранее российские фанаты сделали уругвайской актрисе Наталии Орейро необычный подарок. Они преподнесли ей самодельное одеяло из лоскутов. Теперь она берет его на все съемочные площадки.