Певица МакSим опровергла сообщения об уходе со сцены

Певица объяснила, что из-за прохождения лечения от алкогольной зависимости она действительно на некоторое время отошла от выступлений, однако уже возобновила концертную деятельность и успела провести несколько концертов.

«Речь скорее шла о том, что в том количестве, в котором раньше, концертов в ближайшее время не будет. Я и сама говорила об этом в интервью. Выступления надо ставить в соответствие со своими силами и возможностями. Но они будут - и билетные, и корпоративы, и различные публичные мероприятия», - прокомментировала исполнительница.

Информация о выступлениях под фонограмму вызвала у нее удивление и смех, ведь даже в плохом состоянии она продолжала выходить на сцену и петь вживую.

«Вы сами видели некоторые видео в интернете, которые доказывают, что под фонограмму я не выступаю ни в каких ситуациях», - отметила певица.

Если здоровье не позволяло МакSим выступать, концерты отменяли, иногда за день до мероприятия.

Сообщение о том, что певица решила приостановить концерты после лечения от алкогольной зависимости, как она считает, распространил кто-то из бывших сотрудников.