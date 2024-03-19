Певица Любовь Успенская получила российское гражданство

«Да, она получила российское гражданство», - подтвердил собеседник агентства.

Успенская - уроженка Киева. Российского гражданства у нее не было, несмотря на длительную концертную деятельность в РФ. У певицы также есть американское гражданство.

В конце февраля Успенская исполнила песню на слова Марии Захаровой. Композиция под названием «Сила моя со мной» прозвучала на концерте в честь 70-летия певицы в «Крокус Сити Холл». По признанию артистки, песня стала гимном всех ее прожитых лет и творчества.