Певица Лолита призналась в наличии альтернативных источников дохода

«Рассчитываю на пенсию и Onlyfans. Последнее - шутка», - заявила Милявская.

Так артистка прокомментировала новость об очередной отмене ее концерта после участия в откровенной вечеринке Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» в декабре 2023 года. Видео с извинениями не спасло ситуацию.

Выступления певицы уже отменили в Омске и Новосибирске , запланированные на 27 марта и 2 апреля соответственно. Это не мешает Лолите по-прежнему заявлять, что она не собирается никуда уезжать из России, в которой она живет с 16 лет.

Ранее певец Феликс Царикати, который недавно общался со звездой, рассказал, что Лолита чувствует себя непросто после шквала негатива в свою сторону из-за появления на «голой» вечеринке. По его словам, он никому не желает подобного, добавив, что такие артисты никуда не уехали, не предали родину, не оскорбляли коллег и поклонников, честно зарабатывая свой хлеб в России.