Певица Лолита получила серьезные ожоги в Болгарии

Милявская связалась с фанатами по видео, а также опубликовала фотографию своего урожая. В последнее время она увлеклась выращиванием роз. Вокалистка рассказала, что садоводство приносит ей удовольствие.

«Выросла настоящая болгарская роза. Это первый год, когда у меня такие плоды», - заявила она.

Певица добавила, что все делает своими руками, но по неосторожности получила серьезные ожоги, так как не надела перчатки во время стрижки можжевельника. По ее словам, сейчас она пытается заживить поврежденные участки кожи.

Поклонники попросили артистку себя поберечь и не шутить с ожогами.

Ранее Лолиту вернули на телевидение после бойкота из-за скандальной «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой. По словам ее коллеги Сергея Рогожина, певица «голой на сцену не выходит».