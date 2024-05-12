12 мая 2024, 05:22

Певица Лолита получила серьезные ожоги в Болгарии

РИА «Новости»
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Российская певица Лолита Милявская связалась с поклонниками из своего дома в Болгарии, пожаловавшись, что получила серьезные ожоги во время занятий садоводством. Об этом сообщило издание Well News.

Милявская связалась с фанатами по видео, а также опубликовала фотографию своего урожая. В последнее время она увлеклась выращиванием роз. Вокалистка рассказала, что садоводство приносит ей удовольствие.

«Выросла настоящая болгарская роза. Это первый год, когда у меня такие плоды», - заявила она.

Певица добавила, что все делает своими руками, но по неосторожности получила серьезные ожоги, так как не надела перчатки во время стрижки можжевельника. По ее словам, сейчас она пытается заживить поврежденные участки кожи.

Поклонники попросили артистку себя поберечь и не шутить с ожогами.

Ранее Лолиту вернули на телевидение после бойкота из-за скандальной «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой. По словам ее коллеги Сергея Рогожина, певица «голой на сцену не выходит».

Болезни Болгария Врачи Лолита Милявская Сад и огород
12 мая 2024, 04:29
«Не ожидала». Наташу Королеву вырезали из эфира концерта в Кремле
РИА «Новости»
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Номер певицы Наташи Королевой с поздравлением ветеранов Великой Отечественной войны вырезали из телеэфира кремлевского концерта в честь Дня Победы. О реакции артистки сообщил «Московский комсомолец».

«Наташа, конечно, расстроилась, она не ожидала, что ее выступление вырежут, еще так тщательно к нему готовилась!» - рассказали в окружении певицы.

Королева очень ответственно подходит к каждому выступлению и уж тем более к концерту ко Дню Победы. Даже своего сына она назвала Архипом в честь деда-героя, погибшего в 1944 году под Кенигсбергом (нынешний Калининград).

В окружении певицы напомнили, что в последнее время ей «прилетело» много испытаний.

Сначала после украинского майдана ее первой «публично линчевали». Потом внесли в список врагов народа на Украине, отменили в Киеве концерт и закрыли въезд в страну на пять лет. После начала российской спецоперации прессинг усилился - угрозы, проклятия и нападки обрушились.

Если же говорить о ее номере на праздничном концерте в Кремле, то зрители в зале ее тепло встретили и кричали «Браво». Поэтому не только Королева, но и ее поклонники удивились тому, что ее выступление вырезали.

Ранее Королева поздравила россиян с Днем Победы после исполнения песни «Только ты не умирай».

Концерты Россия Музыка Патриотизм Шоу-бизнес
12 мая 2024, 02:41
Жена бывшего супруга Волочковой выписалась из роддома и рассекретила имя сына
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Ведущая передачи «Утро России» Елена Николаева второй раз стала матерью. После выписки из роддома избранница бывшего балерины Анастасии Волочковой опубликовала видео с ребенком и раскрыла его имя в соцсетях.

«Человечек отправился в большой мир! Назвали Романом», - рассказала она.

Бизнесмен Игорь Вдовин встретил супругу на выписке спустя три дня после рождения сына. Пользователи в комментариях поздравили женщину с рождением ребенка, а также восхитились их семьей.

Вдовин поддерживал Николаеву на протяжении всей беременности. Он также присутствовал на родах. Ребенок родился утром в среду, 8 мая.

Пара в отношениях уже семь лет. Первого сына Николаева родила бизнесмену в 2021 году. До встречи с телеведущей Вдовин был женат на балерине Анастасии Волочковой, с которой у него есть дочь Ариадна.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева отправила сообщение Волочковой с призывом бросить пить , добавив, что ей больно смотреть на нее.

Дети Роддома Видео Телевидение Анастасия Волочкова
12 мая 2024, 00:57
Shaman спел хит «Я русский» посреди улицы в Рязани
РИА «Новости»
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Певец Shaman приехал в Рязань с концертом, который состоится 12 мая. За день до выступления он прогулялся по городу и спел с уличными музыкантами. Об этом исполнитель сообщил в Telegram-канале.

«Родные, готовлюсь к своему завтрашнему сольному концерту в Рязани, гуляю по городу, общаюсь с народом», - написал он.

Для исполнения перед гулящими рязанцами Shaman выбрал свой хит «Я русский». Десятки желающих могли послушать живое исполнение у памятника богатырю Евпатию Коловрату. Певец записал видео и опубликовал на видеохостинге. Ролик собрал уже свыше 2,7 миллиона просмотров.

Ранее Shaman перепел песню «Черный ворон» ко Дню победы. Эту композицию он презентовал на шоу Андрея Малахова «Песни от всей души». Также певец написал песню о жертвах теракта в «Крокусе». Все средства от ее монетизации он перевел на помощь пострадавшим.

Концерты Песни Видео Shaman
11 мая 2024, 23:32
Урганту не дали выступить на вечере памяти Окуджавы
РИА «Новости»
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В Москве состоялся концерт памяти поэта и писателя Булата Окуджавы, на котором должен был выступить телеведущий Иван Ургант, но ему не дали слова. Об этом сообщило издание MSK1.RU.

По данным журналистов, программу вечера изменили, убрав имя шоумена из списка выступающих. Перед началом мероприятия вдова барда Ольга Окуджава вышла на сцену и извинилась перед зрителями. Она отметила, что организаторы концерта не знали о рокировке.

«Поверьте, для нас, устроителей этого вечера, это был такой же шок, как и для вас», - сказала Окудажава.

При этом она не назвала имени Урганта и не объяснила, по каким причинам изменили программу.

Ранее стало известно, что Минкультуры РФ не выдало прокатное удостоверение фильму «Во сне ты горько плакал», где главную роль сыграл телеведущий Иван Ургант.

Съемки картины проходили в Санкт-Петербурге.

Санкт-Петербург Концерты Фильмы Иван Ургант Москва

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