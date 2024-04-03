Певица Лика Стар рассказала о мести Пугачевой

Лика Стар рассказала о неудачном браке с итальянцем, ради которого она когда-то покинула Россию, родив двоих детей. Этот союз, казавшийся на первых порах идиллическим, со временем заставил певицу бежать от мужа.

«Я тысячу и один раз хотела развестись», - призналась Стар.

Дети Стар остались с супругом. Артистка выразила надежду на то, что их отношения с детьми в будущем наладятся.

Также она поделилась причиной своего конфликта с Пугачевой, которая, по ее словам, оказала значительное влияние на ее карьеру на российской эстраде. Ситуация обострилась после решения Стар сотрудничать с Владимиром Пресняковым, бывшим зятем Пугачевой, что вызвало недовольство примадонны. Певицу перестали приглашать на концерты. Она воспринимает эти действия как «холодную месть».

«Я точно знала, что нахожусь во всех черных списках», - поделилась певица.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин рассказал о том, что Пугачева занимала особое место среди влиятельных личностей российского шоу-бизнеса. Она обладала своим «кланом» и блестяще управляла им.

Певица Лика Стар рассказала о бегстве от мужа-итальянца и мести Аллы Пугачевой. Она раскрыла некоторые подробности своей личной жизни в эфире программы « Секрет на миллион » с ведущей Лерой Кудрявцевой.