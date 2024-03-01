Певица Кэт Дженис умерла от рака в 31 год

«Этим утром в окружении любящей семьи Кэтрин из дома детства мирно вошла в свет и любовь небесного создателя. Мы бесконечно благодарны за ваше проявление любви, которое Кэт и наша семья получили за последние несколько месяцев», - написал брат певицы Уильям Ипсан.

Дженис не могла поверить, что ее музыка достигнет таких высот. Она попросила пользователей TikTok сохранять ее песню Dance You Outta My Head, авторские права на которую она оформила на семилетнего сына, чтобы обеспечить его после смерти. Брат девушки благодарил ее фанатов за поддержку и любовь, которые они дарили ей.

Он также рассказал, что будет вести соцсети Дженис, и уточнил, что девушка оставила прощальное письмо и еще несколько песен, которые скоро выйдут. Он призвал поклонников и дальше слушать музыку его сестры и помолиться за семью.