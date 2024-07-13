13 июля 2024, 10:50

Певица Диана Гурцкая появилась на публике с «хулиганской» прической

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Певица Диана Гурцкая посетила семейный образовательный форум Леонида Агутина в Сочи. В социальной сети Instagram* артистка поделилась снимками с мероприятия.

Гурцкая кардинально сменила имидж. Теперь у нее «рваная» стрижка в рокерском стиле. Для похода на форум она выбрала платье с открытыми плечами и прозрачным подолом, а также наряд украшают три вертикальные полосы. В качестве аксессуаров артистка добавила браслеты-кастеты и крупное колье на шею.

Гурцкая позировала с Анжеликой Варум, которую можно редко встретить на публике.

«В этом году семейному форуму исполняется пять лет, маленький юбилей такого большого и важного проекта, который дает юным звездочкам колоссальный опыт», - написала Гурцкая.

Среди гостей мероприятия были такие Анжелика Варум, Александр Панайотов, Мия Бойка, Владимир Пресняков и Наталья Подольская.

На днях в СМИ появилась информация, что квартиру певицы Дианы Гурцкой обстрелял сосед. Однако артистка опровергла слухи, отметив, что в Москве не стреляют.

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Концерты Шоу-бизнес
13 июля 2024, 11:07
«Очень гордимся». Дочь Джигана и Самойловой начала работать официанткой
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Дочь рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой начала самостоятельно зарабатывать деньги. В социальной сети Instagram* супруги сообщили о ее первом рабочем дне в должности официантки ресторана.

«Она сбежала из дома. И мы такие: „Привет“. Пошла работать официанткой. Мы рады. Очень гордимся», - рассказала Самойлова.

Джиган с супругой уточнили, что решили навестить дочь на новом рабочем месте, чтобы поддержать ее.

Недавно рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) решил заняться продажей пива и энергетиков. В мае он стал совладельцем компании «Чилл Кинг», которая запустит выпуск газированных напитков и снеков.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Дети Блогеры Работа Шоу-бизнес
13 июля 2024, 09:05
«Богиня». Бузова поразила поклонников снимками в купальнике
РИА «Новости»
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Телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова снялась в джунглях в купальнике. Горячими снимками она поделилась в социальной сети Instagram*.

«Добавлю немного горячий контент. Лето ведь, и мы в джунглях», - подписала фото артистка.

Она уточнила, что фотограф запечатлел ее в первый съемочный день перед поздним мотором.

На кадрах Бузова позировала около бассейна в белом купальнике полулежа, подчеркивая изгибы стройной фигуры. Волосы артистка забрала в аккуратный пучок, а также дополнила образ ярким макияжем.

Фанаты пришли в восторг от снимков певицы, оставив под ее постом комплементарные комментарии.

«Богиня», «Классные фото. Оля, ты прекрасна», «Шикарная», «Самая красивая», - отметили поклонники.

При этом некоторые пользователи обвинили актрису в злоупотреблении фоторедактором.

«Фотошоп на уровне, только вопрос, зачем? Мы же знаем тебя настоящей», - высказалась одна из подписчиц Бузовой.

На днях в Сети распространили видеоролик, на котором телеведущей Ольге Бузовой во время выступления отключили фонограмму. После этого пользователи Сети назвали ее «позорищем безголосым».

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Фото Ольга Бузова Актеры Шоу-бизнес
13 июля 2024, 04:20
Болдуин расплакался, когда судья объявлял о решении по делу против него
Global Look Press
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Суд в штате Нью-Мексико прекратил дело против Алека Болдуина о непредумышленном убийстве, сообщил телеканал NBC. Актер расплакался, когда судья зачитывала вердикт, ролик в Telegram-канале опубликовало РИА «Новости».

Такое решение суд принял из-за того, что прокуратура скрыла некоторые факты, которые могли быть связаны с расследованием. Дело закрыли без возможности повторного пересмотра.

Убийство произошло в 2021 году на съемках фильма «Ржавчина». Болдуин выстрелил из ружья, которое оказалось заряженным не холостыми, а боевыми патронами. Оператор Галина Хатчинс скончалась от полученных ранений в больнице. Актера обвинили в непредумышленном убийстве. В 2023 году обвинения сняли, а в 2024 снова предъявили.

Ранее суд штата Нью-Мексико вынес приговор Ханне Гутьеррес-Рид, которая работала реквизитором по оружию на съемках фильма «Ржавчина». Ее осудили на 18 месяцев тюремного заключения за непредумышленное убийство оператора.

США Убийства Суд Фильмы Оружие Убийство на съемках с Алеком Болдуином
13 июля 2024, 04:17
Скучает по родине. Бабушка Никиты Преснякова рассказала, вернется ли ее внук в Россию
РИА «Новости»
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Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков заявил, что скучает по России, но возвращаться на родину не планирует. Об этом рассказала вторая бабушка мужчины вокалистка ВИА «Самоцветы» Елена Преснякова в беседе с News.ru.

По ее словам, Никита не вернется, потому что в родной стране «на него набросятся». Также артист собирается строить карьеру в Америке.

Известно, что Пресняков-младший встречался с Аидой Калиевой, но потом пара разорвала отношения. Алла Пугачева прокомментировала их разрыв : «Они строили отношения, но не сумели их выстроить».

Теперь ее внук женат на Алене Красновой. По словам самого Никиты, они будут вместе до старости, потому что с супругой мужчина готов пройти через все трудности.

В мае этого года он приезжал в Россию , но ненадолго. Пресняков-младший собирался продать дом знаменитой бабушки в Бережках по заниженной цене.

США Россия Музыка Никита Пресняков

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