Певица Диана Гурцкая появилась на публике с «хулиганской» прической

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Гурцкая кардинально сменила имидж. Теперь у нее «рваная» стрижка в рокерском стиле. Для похода на форум она выбрала платье с открытыми плечами и прозрачным подолом, а также наряд украшают три вертикальные полосы. В качестве аксессуаров артистка добавила браслеты-кастеты и крупное колье на шею.

Гурцкая позировала с Анжеликой Варум, которую можно редко встретить на публике.

«В этом году семейному форуму исполняется пять лет, маленький юбилей такого большого и важного проекта, который дает юным звездочкам колоссальный опыт», - написала Гурцкая.

Среди гостей мероприятия были такие Анжелика Варум, Александр Панайотов, Мия Бойка, Владимир Пресняков и Наталья Подольская.

На днях в СМИ появилась информация, что квартиру певицы Дианы Гурцкой обстрелял сосед. Однако артистка опровергла слухи, отметив, что в Москве не стреляют.

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