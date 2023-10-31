Певица Цыганова раскритиковала Газманова за скандал на концерте в Дубае
Певец Олег Газманов не должен был выступать в Дубае в трудное для России время. Такое заявление сделала певица Вика Цыганова и ее муж Вадим Цыганов в интервью Юрию Дудю*.
«Для нас Валерий Меладзе, Александр Ревва - нечисть. Предатели. Газманов тоже нечисть, он еще обиделся на это, а зря», - отметила исполнительница.
По словам Цыгановой, у артиста возможно раздвоение личности. Она вспомнила, как Газманова попросили поддержать украинскую сторону, но тот не согласился. При этом артист не стал спорить и отстаивать интересы России, а просто пожелал не общаться на эту тему.
«Если ты декларируешь и тебя выводят в первые ряды со знаменами - будь добр соответствовать», - сказала Цыганова.
Несмотря на это, артистка считает песни Газманова хорошими. Однако выполнять боевые задачи под них никто не стал бы.
Ранее Юрия Дудя* призвали привлечь к ответственности за дискредитацию ВС РФ после интервью с Цыгановой и ее мужем. В начале беседы журналист поблагодарил собеседников за то, что они согласились с ним поговорить, несмотря на разные политические позиции.
*Юрий Дудь признан иностранным агентом на территории России.