04 февраля 2024, 05:01

Певица Бьянка отбилась от похитителя с «лицом Чикатило» в центре Москвы

РИА «Новости»
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Певица Бьянка (настоящее имя Татьяна Липницкая) заявила, что ее пытался похитить неизвестный мужчина с «лицом Чикатило» в центре Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Артистка рассказала, что вечером в пятницу, 2 февраля, она поехала на маникюр, но когда уже подходила к салону к ней подбежал незнакомый мужчина с палкой в руке и приказал садиться в машину. Певица громко закричала, похититель испугался и убежал.

«По описанию певицы, мужчина был высоким - около двух метров, в темном пуховике, а лицом походил на Чикатило», - уточнил канал.

Певица после нападения обратилась к психологу и перестала, по ее словам, чувствовать себя в безопасности, поэтому не выходит одна на улицу. Сейчас ее адвокаты решают, подавать ли заявление в полицию.

Ранее новосибирские правоохранители раскрыли дело о похищении и вымогательстве у несовершеннолетнего. Парня силой вывели из кафе, подвезли к банкомату на проспекте Карла Маркса и заставили снять 250 тысяч рублей. Задержали четырех мужчин, одного из них отправили под домашний арест, а остальных заключили под стражу.

Россия Музыка Москва
04 февраля 2024, 04:47
Медиум Шепс высмеял таролога Кинжинова в эфире «Битвы экстрасенсов»
РИА «Новости»
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Победитель 14-го сезона «Битвы экстрасенсов» медиум Александр Шепс высмеял таролога Александра Кинжинова в новом выпуске шоу. Об этом написал Пятый канал.

В новом шоу «Экстрасенсы. Реванш» Шепс стал членом жюри. Победители прошлых сезонов дали шанс тем, кто проиграл в прошлых «Битвах».

Участниками выпуска стали финалистка 15-го сезона Татьяна Ларина и таролог Александр Кинжинов, занявший третье местов в 18 сезоне.

Кинжинов выразил уверенность, что в этом сезоне ему удастся победить. Шепс усомнился в его словах. Перед началом испытания медиум попросил таролога дать ему свою колоду карт. Тот согласился.

«Ни один таролог не даст свою колоду в чужие руки. Сдвинуть карты, да, но инструмент свой не отдаст. Вот вы и доказали все», - победно заявил Шепс.

Ранее участники шоу решили посоревноваться с членом жюри Александром Шепсом. Ведунья Ангелина Изосимова назвала медиума своим «призом».

Экстрасенсы Телевидение
04 февраля 2024, 03:28
Умер известный фантаст Кристофер Прист
Freepik
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Писатель-фантаст Кристофер Прист, автор романа «Престиж», умер в Великобритании. Ему было 80 лет. Об этом сообщила на своем сайте писательница Нина Аллан.

«Мой любимый Крис ушел из жизни сегодня вечером. Он ушел мирно и был окружен любовью», - написала она.

Писатель скончался от онкологического заболевания. Прошлым летом врачи диагностировали у него мелкоклеточный рак.

За годы своей карьеры Прист написал 18 романов. Его книгу «Престиж» в 2006 году экранизировал режиссер Кристофер Нолан. Среди работ Кристофера Приста также популярны книги «Фуга для темнеющего острова», «Опрокинутый мир» и «Машина пространства».

В 2008 году писатель посетил фестиваль фантастики «Аэлита» в Екатеринбурге. Присту вручили премию The Great Master of SC-FI & Fantasy за «выдающийся вклад иностранных авторов, редакторов или издателей в развитие мировой фантастики».

Книги Великобритания
04 февраля 2024, 01:17
Более 8 млн рублей потребовали со звезды «Последнего богатыря» за срыв съемок
РИА «Новости»
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Кинокомпания «Мотор фильм студия» потребовала взыскать с актера Виктора Хориняка 8,5 миллиона рублей за срыв съемок фильма «Любви не бывает». Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Прошлой весной киностудия подписала договор с актером на исполнение роли главного героя Саши в романтической комедии, перечислив ему в качестве аванса 800 тысяч рублей.

В мае Хориняку выслали рабочий график, но артист не явился сначала на примерку, а потом и на читку. Как заявили в компании, без уважительных причин. Позже Хориняк вооще отказался от съемок и вернул аванс. Актера пришлось заменить Владимиром Яглычем.

Кинокомпания обратилась в суд, чтобы взыскать с актера пять миллионов рублей в качестве неустойки и три миллиона понесенных убытков, но получили с него только 178 тысяч рублей. Студия подала апелляционную жалобу, рассмотрение которой назначили на 12 марта.

Ранее блогер «Голос Мордора» высказался о пересъемке НВО всех сцен в сериале с участием сербского актера Милоша Биковича, живущего и работающего в России, из-за его позиции по Украине. По его словам, своим поступком США в очередной раз показали, кто они такие на самом деле.

Актеры
03 февраля 2024, 17:56
Умер актер из «Универа» и «Молодежки»
РИА «Новости»
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Российский актер кино и театра Дмитрий Овчинников скончался на 51-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Московского музыкального театра «Геликон-опера».

«Наш театр скорбит. Утром в субботу после продолжительной и тяжелой болезни умер солист „Геликон-оперы“, наш коллега и друг Дмитрий Овчинников», - заявили в театре.

Овчинников запомнился зрителям по ролям во многих постановках. Он сыграл Варлаама в «Борисе Годунове», Дона Бартоло - в «Севильском цирюльнике», Малюту Скуратова - в «Царской невесте», священника - в «Леди Макбет Мценского уезда», Лепорелло - в «Каменном госте», Додона - в «Золотом петушке» и Нарумова - в «Пиковой даме».

Кроме того, он снимался в сериалах и фильмах, участвовал в съемках короткометражной картины «Окна нашего дома». Герои Овчинникова появлялись в сериалах «Универ», «Ивановы-Ивановы», «Последний из Магикян», «Молодежка» и «Склифосовский».

Сериалы Театры

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