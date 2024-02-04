Певица Бьянка отбилась от похитителя с «лицом Чикатило» в центре Москвы

Артистка рассказала, что вечером в пятницу, 2 февраля, она поехала на маникюр, но когда уже подходила к салону к ней подбежал незнакомый мужчина с палкой в руке и приказал садиться в машину. Певица громко закричала, похититель испугался и убежал.

«По описанию певицы, мужчина был высоким - около двух метров, в темном пуховике, а лицом походил на Чикатило», - уточнил канал.

Певица после нападения обратилась к психологу и перестала, по ее словам, чувствовать себя в безопасности, поэтому не выходит одна на улицу. Сейчас ее адвокаты решают, подавать ли заявление в полицию.

Ранее новосибирские правоохранители раскрыли дело о похищении и вымогательстве у несовершеннолетнего. Парня силой вывели из кафе, подвезли к банкомату на проспекте Карла Маркса и заставили снять 250 тысяч рублей. Задержали четырех мужчин, одного из них отправили под домашний арест, а остальных заключили под стражу.