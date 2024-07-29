29 июля 2024, 13:53

Певица Анна Плетнева установила рекорд России

РИА «Новости»
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В музее-заповеднике «Коломенское» в Москве 27 июля прошла самая массовая сайкл-тренировка в России. Ее провела певица Анна Плетнева. Запись об этом появилась в Книге рекордов страны.

«Изюминкой фестиваля фитнеса и здорового образа жизни стал рекорд России по самой массовой сайкл-тренировке вместе с солисткой группы „Винтаж“ Анной Плетневой. В установлении рекорда приняли участие 102 человека», - сообщили в организации.

Артистка пришла на тренировку в спортивном топе и шортах, а на ноги надела туфли с каблуком. Она не только крутила педали вместе со зрителями, но и на протяжении 30 минут исполняла свои хиты вживую.

Ранее Плетнева рассказала, что чуть не умерла на сцене из-за конфетти. Фольгированная фигурка в виде сердца залетела ей прямо в дыхательные пути.

Рекорды Россия Музыка Фестивали Москва
29 июля 2024, 13:21
Глюкоза выкупила права на псевдоним за 600 тысяч долларов
Global Look Press
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Певица Глюкоза (Наталья Ионова) рассказала, что в 2007 году заплатила продюсеру Максиму Фадееву за права на свой псевдоним и более 20 песен 600 тысяч долларов. Ее слова передала журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

Артистка уточнила, что спустя год после подписания договора с продюсером в России изменилось законодательство по авторским правам. Оно касалось смежных прав на исполнение в эфире. Несмотря на это, Глюкоза без проблем появлялась на телевидении с песнями до начала 2023 года.

«За все эти права мы с мужем заплатили тогда Фадееву 600 тысяч долларов», - отметила певица.

По словам артистки, Фадеев развернул против нее целую кампанию. Он начал пользоваться коллизией нового закона и договора, блокируя выступления певицы на телевидении. Представитель продюсера потребовал четверть от доходов, а взамен пообещал не создавать проблем с правами, добавила Ионова.

Тем не менее Глюкоза выразила благодарность Фадееву за совместную работу. Она попросила его остановиться в своей борьбе и сконцентрироваться на новых хитах и проектах.

Ранее Ионова выступила на концерте в Красноярске в неадекватном состоянии. Писатель Платон Беседин назвал ее поведение диким и омерзительным.

Законы Ксения Собчак Доходы Концерты Песни Музыка Максим Фадеев Телевидение Певица Глюкоза
29 июля 2024, 12:39
«Ушли спустя пять минут». Красноярцев возмутило пьяное выступление солиста «Агаты Кристи»
РИА «Новости»
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Группа «Агата Кристи» 28 июля выступила на «Небофесте» в Красноярске. Слушателей возмутило состояние солиста Глеба Самойлова, который едва держался на ногах во время концерта. Комментарии жителей привело издание «Проспект Мира».

Группа «Агата Кристи» 28 июля выступила на «Небофесте» в Красноярске. Слушателей возмутило состояние солиста Глеба Самойлова, который едва держался на ногах во время концерта. Комментарии жителей привело издание « Проспект Мира ».

Группа вышла на сцену около 20:30 и отыграла положенные 40 минут. Некоторые зрители после концерта сообщили, что Самойлов вел себя странно, еле стоял и не попадал в ноты. Более того, под конец ему пришлось передать микрофон гитаристу, чтобы тот допел песню.

«Глеб объективно был нетрезв. Ждали несколько часов выступление, а ушли спустя минут пять, увидев то, в каком он состоянии», - рассказали очевидцы.

Другие слушатели начали защищать артиста, заверяя, что он был в образе и всегда выступает в подобном стиле.

«Что вы хотите? Он не может выглядеть как 30-летний мальчик», - прокомментировала Telegram-каналу Baza администратор Самойлова.

Ранее в Красноярске певица Глюкоза вышла на сцену в неадекватном состоянии. Писатель Платон Беседин назвал ее выступление диким и омерзительным.

Концерты Песни
29 июля 2024, 12:05
Леди Гага подтвердила помолвку с бизнесменом
Global Look Press
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Американская певица Леди Гага подтвердила сообщения о помолвке с бизнесменом Майклом Полански. Об этом сообщило издание Daily Mail.

В сети появилось видео с 38-летней артисткой во время соревнований по плаванию на Олимпиаде в Париже. На нем Леди Гага разговаривает с премьер-министром Франции Габриэлем Атталем. На записи слышно, как поп-звезда называет своего спутника женихом.

Певица выступила на церемонии открытия XXXIII летних Олимпийских игр. В Париж она прилетела вместе с предпринимателем Майклом Полански, который старше ее на девять лет. Пара состоит в отношениях с 2019 года.

Ранее Леди Гага опровергла слухи о беременности. Она записала в своей соцсети аудиосообщение, в котором заявила, что не обязана соответствовать ничьим стандартам.

Париж Отношения Франция
29 июля 2024, 11:01
«Слет русофобов»: в Сети высмеяли Пугачеву и Макаревича на фестивале Вайкуле
РИА «Новости»
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Пользователи Сети раскритиковали певицу Аллу Пугачеву, лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича* и украинского артиста Андрея Данилко, которые посетили фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале. Комментарии россиян собрало издание «Аргументы и факты».

«Слет русофобов-пенсионеров», «Раньше на фестивали ездили уважаемые люди, а сейчас одни фекалии», «Такая популярность, любовь зрителей всю жизнь и такая позорная старость», - написали они.

Одна из пользовательниц ужаснулась внешнему виду примадонны, сравнив ее с Франкенштейном. Другие комментаторы отметили обилие пластики у певицы, добавив, что теперь она совсем не похожа на себя.

По информации издания, к началу фестиваля организаторы продали меньше трети билетов.

Ранее экс-домработница Пугачевой Людмила Дороднова проговорилась о плохом состоянии примадонны. По ее словам, у певицы проблемы с сердцем и ногами, а также она испытывает стресс.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

Пользователи Сети раскритиковали певицу Аллу Пугачеву, лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича* и украинского артиста Андрея Данилко, которые посетили фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале. Комментарии россиян собрало издание « Аргументы и факты ».

Алла Пугачева Фестивали

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