Певица Анна Асти объявила о гастрольном туре

«Мы едем в тур и все концерты состоятся! <…> Очень жду вас, чтобы вместе классно провести время, спеть любимые песни и зарядиться энергией друг от друга», - написала артистка.

Она поделилась афишей с расписанием и сообщила, что с нетерпением ждет встречи с поклонниками. Она отметила, что уделит особое внимание безопасности на своих выступлениях.

«Наша команда всегда соблюдает меры безопасности, следить за порядком также будут сотрудники Росгвардии, ОМОНа и полиции», - сообщила Анна Асти.

Певица обратила внимание фанатов на то, что список городов будет пополняться новыми. Обновления она пообещала публиковать на своем официальном сайте.

Меньше месяца назад Анна Асти объявила о приостановке музыкальной карьеры. Певица перенесла концерты из-за сильной боли в ноге после операции на ступнях.