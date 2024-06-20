Певица Алсу дала первый комментарий после развода
Певица Алсу впервые высказалась о разводе с бизнесменом Яном Абрамовым. Ее слова передало издание Peopletalk.
Звезда пришла на preparty музыкального фестиваля Best Music Fest. Она появилась в компании рэпера Натана.
«Все хорошо. Я не комментирую, но у меня все хорошо. Спасибо», - сказала певица.
На вопрос о звездной болезни Алсу ответила, что ее это «миновало».
Многие пользователи Сети предполагали, что супруг звезды ушел к бывшей рэпера Тимати, модели Анастасии Решетовой. Девушка ответила на обвинения в своем блоге.
О разводе певицы с бизнесменом стало известно в конце мая. Пара прожила в браке 18 лет. Они воспитывали троих детей - двух дочерей и сына.