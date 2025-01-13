Певица Акула тайно вышла замуж за композитора Бабаева

Тайную свадьбу до рождения дочери сыграли певица Акула (настоящее имя - Оксана Почепа) и композитор Игорь Бабаев. Как сообщил StarHit , пара узаконила свои отношения в Грибоедовском ЗАГСе Москвы.

Предложение о браке исполнительница хит «Такая любовь» получила на съемках программы «Ну-ка, все вместе!», где пара выступала в качестве участников. Бабаев прямо на площадке достал кольцо и предложил певице «разделить быт и кров».

Отвечая на вопрос о тайной церемонии, певица призналась, что день свадьбы обрела счастье на всю жизнь вместе со своим возлюбленным. Она добавила, что к моменту помолвки уже была беременной.

«Церемония прошла умиротворенно - без фанфар и перьев. И наше будущее будет таким же мирным и уютным, как этот ясный день», - добавила Акула.

Ранее певица призналась, что ее фанаты чаще всего дарят ей на концертах фигурки акул , а также дарят ей позитивные эмоции. Она добавила, что не видит ничего плохого в том, чтобы приглашать зрителей на сцену, чтобы спеть с ней любимые хиты.