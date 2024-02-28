Певица Адель объявила об уходе со сцены

Артистка заявила, что временно не будет выступать и проводить концерты. Она объяснила, что плохо чувствовала себя под конец ее недавнего тура и во время последующего перерыва.

Она также уточнила, что у нее не хватало времени на восстановление после концертов и творческих мероприятий.

«Я заболела вновь, и, к сожалению, это сказалось на моем голосе. По предписанию врачей у меня нет другого выбора, кроме как отдохнуть», - отметила она.

Ранее отца Тейлор Свифт обвинили в нападении на папарацци. По словам журналиста, служба охраны Свифт заслонила зонтиками его камеру и попыталась отодвинуть его с места, после чего он и получил удар в лицо.

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