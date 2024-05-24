24 мая 2024, 05:03

Певец ЮрКисс вышел в свет с Mia Boyka после расставания с Чеботиной

РИА «Новости»
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Поп-исполнитель Юрий Кисилев, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, появился вместе с певицей Mia Boyka на дорожке Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV. Ранее музыкант встречался с Люсей Чеботиной.

Как сообщила «Газета.ru» , для выхода в свет Mia Boyka выбрала утонченное белое платье в пол, а ЮрКисс появился в белом пиджаке и белых рваных джинсах.

На сцене премии музыканты представили совместный трек «Не перестану верить в любовь». Песню сопровождал акробатический номер воздушных гимнастов. Поклонники заподозрили, что Кисилева и Boyka связывают не только рабочие отношения.

Ранее Mia Boyka заявила, что ее бывший продюсер Александр Тарасов, известный под псевдонимом T-Killah, потребовал от певицы выплатить 500 миллионов рублей за право исполнять ее песни. Исполнительница объяснила, что сейчас может выступать со своими композициями, но права на них принадлежат экс-продюсеру.

Песни Музыка
24 мая 2024, 03:50
Собчак заметили на Каннском фестивале в наряде за 2 млн рублей
РИА «Новости»
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Телеведущая Ксения Собчак появилась на главной вечеринке Каннского фестиваля amfAR Cinema Against AIDS в наряде за два миллиона рублей. Об этом сообщил сайт kp.ru.

По данным издания, гостями благотворительного балла стали мировые звезды первой величины: Хайди Клум, Белла Хадид, Диана Крюгер, Эльза Хоск, Сара Фергюсон и другие. Вели мероприятие актриса Деми Мур и певица Шер.

В Каннах также показалась российская телеведущая Ксения Собчак. На балл 42-летняя блондинка выбрала черный брючный костюм модного дома Schiaparelli стоимостью более двух миллионов рублей.

На Собчак был черный топ стоимостью около 350 тысяч рублей и широкие вечерние брюки за 700 тысяч рублей. Туфли обошлись примерно в 500 тысяч рублей, а сумочка - в 400 тысяч. Также телеведущая надела кольцо Schiaparelli стоимостью около 155 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что супермодель Белла Хадид посетила премьеру фильма «Ученик» на 77-м Каннском кинофестивале в откровенном наряде. Звезда выбрала прозрачное платье от Saint Laurent, которое не скрывало ее грудь.

Ксения Собчак Фестивали Франция
23 мая 2024, 18:50
Сергея Бурунова заметили на публике с новой спутницей
Global Look Press
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Актер Сергей Бурунов появился на публике с новой спутницей. Об этом сообщило издание Super.

Сам Бурунов обычно не комментирует свою личную жизнь. Он до сих пор не был женат, у него нет детей. Артисту не раз приписывали романтические отношения с различными женщинами. Ходили слухи о его связях с Нонной Гришаевой и возможном предложении руки и сердца Анне Уколовой.

Недавно на премии Художественного театра его увидели в сопровождении 35-летней Екатерины Леви, которая, по данным издания, не имеет отношения к российскому шоу-бизнесу и занимается частным предпринимательством.

На церемонии Бурунов и Леви появились вместе, держались за руки и ушли до официального завершения мероприятия.

Ранее стало известно, что внучка певицы Софии Ротару начала встречаться с наследником одной из богатейших семей США Максом Лернером.

Отношения Актеры Шоу-бизнес
23 мая 2024, 18:44
«Всегда дерзила Пугачевой». Продюсер назвал единственную конкурентку примадонны
Global Look Press
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Продюсер Евгений Морозов заявил, что из всех артистов певица Лариса Долина вступала в противостояние со своей коллегой Аллой Пугачевой наиболее активно. Выстоять перед примадонной удалось только ей, сообщил он «Комсомольской правде».

«Долина всегда дерзила Пугачевой. И единственная, кто выстояла из ее конкуренток», - подчеркнул эксперт.

По его словам, из-за напряженных отношений с примадонной Долину исключили из списка участников мероприятия «Песня года». Тем не менее сама певица опровергла наличие конфликта с Пугачевой, заявляя, что каждая из них занимала свою нишу на российской эстраде.

«У меня с Пугачевой никогда не было ссор. Я в жизни ни одного слова худого про нее не сказала. Я выше всех сплетен», - говорила артистка.

Ранее телепродюсер Алина Красная выразила мнение, что основная причина противостояния между Аллой Пугачевой и Софией Ротару кроется в гонорарах. Она вспомнила случай, когда примадонна получила полмиллиона долларов за участие в музыкальном фестивале в Баку, в то время как Ротару заработала вдвое меньше, что вызвало сильное разочарование у артистки.

Отношения Алла Пугачева Шоу-бизнес
23 мая 2024, 17:12
Прилучный подал в суд на Муцениеце
Global Look Press
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Суд в Москве зарегистрировал иск актера Павла Прилучного к его бывшей супруге Агате Муцениеце. Информация об этом появилась на официальном портале столичных судов общей юрисдикции.

«Споры, связанные с осуществлением несовершеннолетними своих прав», - говорится в категории дела.

Пресс-служба Головинского суда Москвы отказалась комментировать для РИА «Новости» суть иска, так как по этому делу «затрагиваются права детей».

Дело поступило в суд еще 8 мая. Беседу по заявлению актера назначили на 3 июня.

Ранее Головинский суд частично удовлетворил иск Муцениеце о взыскании алиментов с Прилучного на их общих детей. Кроме того, в прошлом году актриса обратилась в суд с требованием ограничить бывшего мужа в правах на квартиру.

Суд Дети Россия Актеры Павел Прилучный Москва Шоу-бизнес

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