Певец ЮрКисс вышел в свет с Mia Boyka после расставания с Чеботиной

Как сообщила «Газета.ru» , для выхода в свет Mia Boyka выбрала утонченное белое платье в пол, а ЮрКисс появился в белом пиджаке и белых рваных джинсах.

На сцене премии музыканты представили совместный трек «Не перестану верить в любовь». Песню сопровождал акробатический номер воздушных гимнастов. Поклонники заподозрили, что Кисилева и Boyka связывают не только рабочие отношения.

Ранее Mia Boyka заявила, что ее бывший продюсер Александр Тарасов, известный под псевдонимом T-Killah, потребовал от певицы выплатить 500 миллионов рублей за право исполнять ее песни. Исполнительница объяснила, что сейчас может выступать со своими композициями, но права на них принадлежат экс-продюсеру.