Певец Xolidayboy упал в обморок на сцене после получения повестки в армию

На кадрах с концерта видно, что во время выступления певец начинает покачиваться, роняет микрофон, а потом и сам падает на сцену. Коллеги Минаева попытались привести его в чувства, после чего унесли артиста со сцены.

Ранее стало известно, что Ивана Минаева в аэропорту Минеральных Вод встретили сотрудники военкомата и вручили ему повестку в армию.

Перед этим с жалобой на тик-токера в правоохранительные органы обратилась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она обвинила блогера в проукраинской позиции и в том, что в своих видеороликах уроженец Севастополя называл себя украинцем.

В сентябре Мизулина жаловалась на другого известного блогера - Даню Милохина. Она обвинила тик-токера в непатриотичных высказываниях и потребовала от Минобороны призвать Милохина в армию , так как он не имеет отсрочки от военной службы.