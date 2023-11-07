Певец Xolidayboy упал в обморок на сцене после получения повестки в армию
Певец и блогер Иван Минаев, известный под псевдонимом Xolidayboy, упал в обморок прямо во время концерта в Ставрополе. Видео опубликовал Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.
На кадрах с концерта видно, что во время выступления певец начинает покачиваться, роняет микрофон, а потом и сам падает на сцену. Коллеги Минаева попытались привести его в чувства, после чего унесли артиста со сцены.
Ранее стало известно, что Ивана Минаева в аэропорту Минеральных Вод встретили сотрудники военкомата и вручили ему повестку в армию.
Перед этим с жалобой на тик-токера в правоохранительные органы обратилась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она обвинила блогера в проукраинской позиции и в том, что в своих видеороликах уроженец Севастополя называл себя украинцем.
В сентябре Мизулина жаловалась на другого известного блогера - Даню Милохина. Она обвинила тик-токера в непатриотичных высказываниях и потребовала от Минобороны призвать Милохина в армию , так как он не имеет отсрочки от военной службы.