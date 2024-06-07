07 июня 2024, 04:51

Певец Витас впервые показал фото своих подросших детей в соцсети

РИА «Новости»
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Певец Витас (настоящее имя Виталий Грачев) впервые за долгое время показал подросших детей. Он опубликовал фотографии двух дочерей и сына на своей странице в соцсети.

Исполнитель рассказал, что сейчас отдыхает с семьей, но не уточнил, где именно. По его словам, в отеле он занимается боксом в спортивном зале, к которому приобщил свою супругу Светлану Гранковскую и детей.

Его старшая дочь уже добилась успеха в этом виде спорта. Девушке уже 16 лет. Как и отец она стала артисткой. В 2019 году девушка участвовала в китайском шоу талантов, где не только пела, но и демонстрировала владение нунчаками Сыну Витаса исполнилось девять лет, а младшей дочери уже три года. Певец счастлив в браке. С Гранковской они вместе уже 18 лет. Они встретились, когда Грачеву было 19 лет, а ей только 15. Артист признался в одном из интервью, что это была любовь с первого взгляда.

Ранее актриса Екатерина Ковальчук впервые поделилась фотографией со свадьбы. В кадр попала ваза с цветами, коробка для обручальных колец и фото, где она стоит в обнимку с юмористом Гариком Харламовым.

Отдых Дети Соцсети Музыка
07 июня 2024, 04:52
«Положил свою жизнь». Певица Орлова восхитилась мужем Заворотюк
РИА «Новости»
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Певица Ольга Орлова выразила восхищение фигуристом Петром Чернышевым — мужем умершей от рака актрисы Анастасии Заворотнюк. По ее словам, его необходимо занести в Красную книгу. Об этом Орлова заявила в программе «Малахов» на канале «Россия 1».

Певица напомнила, что Чернышев никогда не оставлял болеющую супруг одну.

«Он какой-то невероятный и должен быть занесен в Красную книгу, потому что от начала и до конца положил свою жизнь во имя Насти. Все что можно, да и что нельзя, он сделал», - сказала Орлова.

Певица также поблагодарила агента Марину и фигуристку Татьяну Навку за помощь во время болезни актрисы.

Свои последние дни Анастасия Заворотнюк провела в хосписе, Петр Чернышев постоянно находился рядом с супругой. На ее похоронах он не сдержал эмоции и заплакал. На следующий день после похорон Чернышев привел на могилу жены их пятилетнюю дочь.

Певица Ольга Орлова выразила восхищение фигуристом Петром Чернышевым - мужем умершей от рака актрисы Анастасии Заворотнюк. По ее словам, его необходимо занести в Красную книгу. Об этом Орлова заявила в программе «Малахов» на канале «Россия 1».

Болезни Анастасия Заворотнюк Рак Онкология
07 июня 2024, 03:27
Успенскую призвали извиниться перед Киркоровым
РИА «Новости»
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Король эстрады Филипп Киркоров может простить певицу Любовь Успенскую за клевету, но ей придется извиниться за свои слова. Об этом заявил адвокат артиста Александр Добровинский в интервью изданию StarHit.

«Так вот - если она найдет в себе силы, чтобы извинится перед Филиппом за то, что наговорила о нем, то я в свою очередь буду говорить с моим клиентом о том, чтобы он простил Успенскую», - сказал он.

По словам Добровинского, как только Киркоров и Успенская достигнут примирения, он отзовет иск на 10 миллионов рублей.

Киркоров обратился в суд с заявлением о том, что Успенская якобы выпрашивала у него деньги на подарки. Но больше всего артисту не понравилось то, что она назвала его женоненавистником. Из-за этого он обратился в суд.

Противостояние между звездами началось, когда Успенская обвинила хирурга Тимура Хайдарова в некачественной работе, а Киркоров заступился за него. Ссора переросла в личные оскорбления, певица назвала поп-короля «женоненавистником».

Суд Филипп Киркоров Деньги Любовь Успенская
07 июня 2024, 02:29
Ивлеева впервые за долгое время появилась на публике и засветила кольцо
РИА «Новости»
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Блогер Анастасия Ивлеева впервые за долгое время вышла в свет, чтобы представить новое заведение — лапшичную Nudles. Она опубликовала ролик в социальных сетях, в котором подходила к заведению.

При этом внимательные поклонники заметили у звезды кольцо на безымянном пальце правой руки. По традиции на этом пальце носят обручальные и помолвочные украшения.

Возможно, что это обычное украшение или блогер решила использовать кольцо для того, чтобы подогреть интерес к предстоящему мероприятию по случаю открытия лапшичной.

Недавно Ивлеева кардинально сменила имидж. Она перекрасилась из блондинки в брюнетку и показала свое фото в соцсетях. Этот пост стал первым после того, как блогер удалила все свои публикации в Instagram*. Позже звезда призналась, что пошла на такие меры из-за страха.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена

Соцсети Блогеры Анастасия Ивлеева
07 июня 2024, 01:10
Возлюбленная Харламова впервые оказала фото со свадьбы
РИА «Новости»
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Актриса Екатерина Ковальчук впервые поделилась фотографией, предположительно, со свадьбы с юмористом Гариком Харламовым. Снимок актриса опубликовала в социальной сети Instagram*.

В кадр попала ваза с белыми пионами, коробка для обручальных колец и фотография, на которой Ковальчук стоит в обнимку с Харламовым. Подписчики в комментариях поздравили актрису со свадьбой.

В начале мая Гарик Харламов спровоцировал слухи о помолке с Ковальчук. Он выложил в социальных сетях ролик, показав кольцо на безымянном пальце своей избранницы, и подписал публикацию словами «Тили-тили-тесто».

Позже в СМИ появились сообщения, что третий раз жениться Харламов решил под давлением своей матери. Юморист опроверг эти слухи и назвал их «лютой чушью».

В ноябре прошлого года Гарик Харламов говорил, что пока не готов узаконить отношения с Екатериной Ковальчук и даже не думает о новом браке.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Фото Свадьбы Отношения Гарик Харламов

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