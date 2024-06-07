Певец Витас впервые показал фото своих подросших детей в соцсети

Исполнитель рассказал, что сейчас отдыхает с семьей, но не уточнил, где именно. По его словам, в отеле он занимается боксом в спортивном зале, к которому приобщил свою супругу Светлану Гранковскую и детей.

Его старшая дочь уже добилась успеха в этом виде спорта. Девушке уже 16 лет. Как и отец она стала артисткой. В 2019 году девушка участвовала в китайском шоу талантов, где не только пела, но и демонстрировала владение нунчаками Сыну Витаса исполнилось девять лет, а младшей дочери уже три года. Певец счастлив в браке. С Гранковской они вместе уже 18 лет. Они встретились, когда Грачеву было 19 лет, а ей только 15. Артист признался в одном из интервью, что это была любовь с первого взгляда.

Ранее актриса Екатерина Ковальчук впервые поделилась фотографией со свадьбы. В кадр попала ваза с цветами, коробка для обручальных колец и фото, где она стоит в обнимку с юмористом Гариком Харламовым.