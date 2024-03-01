01 марта 2024, 02:51

Певец Шура попал в скандал на шоу «Это нормально?»

РИА «Новости»
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Шоу «Это нормально?» на телеканале ТНТ с участием певца Александра Медведева (выступает под псевдонимом Шура) закончилось скандалом. Исполнитель поругался с одним из гостей программы и покинул студию.

На шоу участники обсуждали, уместно ли брать детей на вечеринки. Один из гостей программы в ходе спора резко критиковал и оскорблял Шуру. Певец не выдержал и покинул студию. Вернулся он только после того, как провокатора удалили из программы.

Ранее стало известно, что эту же программу покинула фигуристка Евгения Медведева , которой также не понравились оскорбления певца. Ведущая шоу Ольга Бузова прокомментировала уход спортсменки, заявив, что та не выдержала накала страстей.

В январе Шура иронично прокомментировал скандалы с журналистами. По его словам, критика идет некоторым представителям прессы только на пользу.

Ольга Бузова Скандалы Телевидение Ток-шоу
29 февраля 2024, 22:23
«Я и Киркоров — любовники». Хайдаров пожаловался на травлю в соцсетях
РИА «Новости»
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Звездный пластический хирург Тимур Хайдаров пожаловался, что после смерти продюсера Петра Гаврилова его атаковали кибермошенники, которые подделали его голос и теперь рассылают по социальным сетям компрометирующие сообщения. Об этом он рассказал Telegram-каналу Shot.

«Мне уже сообщили, что в Сеть начали запускать слух, якобы, я и [певец Филипп] Киркоров любовники, я нахожусь в огромном шоке», - признался Хайдаров.

Хирург рассказал, что одному из врачей клиники позвонил неизвестный и начал оскорблять его, причем в трубке звучал его голос. Сотрудник потребовал у Хайдарова объяснений. После проверки выяснилось, что мошенники сформировали его голос через нейросеть.

Относительно операции, после которой умер Гаврилова, Хайдаров ответил, что оперировавший его хирург временно не работает, в клинике идет проверка. Если выяснится, что было нарушение со стороны медиков, то виновники понесут наказание.

В московской клинике Хайдарова уже провели обыски , столичный СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, повлекших смерть пациента. Также стала известна причина смерти продюсера Гаврилова - запущенное острое воспаление брюшины, которое развилось спустя два дня после операции.

Врачи Мошенничество Москва
29 февраля 2024, 19:19
Стало известно, как изменился гонорар Киркорова после скандала
Global Look Press
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Продюсер Сергей Лавров рассказал, что Филипп Киркоров не стал опускать ценник ниже 10 миллионов рублей за концерт после скандала с «голой» вечеринкой у блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом он сообщил в интервью с PROZvezd.

«После того как он вошел не в ту дверь, злые языки стали говорить, что Филипп скатился в цене и готов работать за 50 тысяч долларов, а то и за 30 тысяч долларов. Это все выдумки - он никогда не ездил за такие деньги. Эти два месяца он просто не работал», - уточнил продюсер.

Он также добавил, что, несмотря на осуждение в адрес певца, фанатов у него все же больше. Лавров выразил уверенность, что поклонники соскучились по исполнителю, поэтому вполне вероятно, что артист анонсирует тур ближе к лету.

Лавров предположил, что музыкант даже может поднять ценник на свои выступления на фоне ажиотажа после длительного отсутствия певца на сцене.

Ранее Австралия внесла Киркорова в санкционный список.

Скандалы Филипп Киркоров Концерты
29 февраля 2024, 18:18
Звезда «Клана Сопрано» завела аккаунт в OnlyFans из-за долгов
Global Look Press
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Звезда сериалов «Клан Сопрано» и «Отчаянные домохозяйки» Дреа де Маттео создала аккаунт на популярной платформе OnlyFans из-за долгов. Об этом актриса сообщила в интервью изданию Daily Mail.

Девушка сделала страницу для эротического контента в августе прошлого года. Тогда ей грозила потеря дома, а карьеру она временно приостановила, чтобы заниматься воспитанием детей.

Она рассказала, что банк взыскивал с нее имущество, а ее дом затопило. Кроме того, она поделилась, что ее мать умерла, а второй близкий человек страдал от деменции. Она не знала, что ей делать, поэтому пришлось пойти на крайние меры.

По словам актрисы, за первые пять минут после создания аккаунта ее фанаты отправили ей достаточно денег, чтобы вернуть долги риелторам. Помимо этого, «заработок» позволил ей создать бренд уличной одежды Ultrafree.

«Это нас спасло. OnlyFans спасло мне жизнь на 100%. Не могу поверить, что говорю это, но это действительно нас спасло», - высказалась актриса.

Ранее звезда «Слова пацана» рассказал, как рисовал порношаржи на учителей.

Долги Сериалы
29 февраля 2024, 15:38
Певица Зара поделилась впечатлениями от послания президента
Global Look Press
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Певица Зара поделилась впечатлениями от послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Она подчеркнула, что в своей речи глава государства сделал упор на благо семей, детей и героев страны. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Зара уточнила, что ей как матери очень импонируют предложенные условия ЕГЭ. По ее словам, дети хоть и отличники, но экзамена этого боятся как огня.

«Президента зал приветствовал стоя, это так объединяло, сила наша - в единении, в многокультурности, и сейчас мы переживаем значимый период в истории России», - сказала певица.

Она также отметила важность Земского работника культуры, идею которого предлагали уже давно.

Ранее глава государства предложил внести изменения в систему ЕГЭ - дать право выпускникам школ на пересдачу.

ЕГЭ Семья Владимир Путин Послание Путина Федеральному собранию 2024

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