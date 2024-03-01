Певец Шура попал в скандал на шоу «Это нормально?»
Шоу «Это нормально?» на телеканале ТНТ с участием певца Александра Медведева (выступает под псевдонимом Шура) закончилось скандалом. Исполнитель поругался с одним из гостей программы и покинул студию.
На шоу участники обсуждали, уместно ли брать детей на вечеринки. Один из гостей программы в ходе спора резко критиковал и оскорблял Шуру. Певец не выдержал и покинул студию. Вернулся он только после того, как провокатора удалили из программы.
Ранее стало известно, что эту же программу покинула фигуристка Евгения Медведева , которой также не понравились оскорбления певца. Ведущая шоу Ольга Бузова прокомментировала уход спортсменки, заявив, что та не выдержала накала страстей.
В январе Шура иронично прокомментировал скандалы с журналистами. По его словам, критика идет некоторым представителям прессы только на пользу.