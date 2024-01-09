09 января 2024, 23:25

Певец Шарлот в письме покаялся перед патриархом Кириллом

РИА «Новости»
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Певец Эдуард Шарлот, который ранее публично сжег российский паспорт, написал письмо патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с покаянием. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным журналистов, артист отправил послание священнослужителю примерно две недели назад. Вокалист просит прощения в письме и обещает искупить вину. По словам Шарлота, во время пребывания в следственном изоляторе, он «активно пишет патриотические произведения и готов потом с ними выступать», однако это возможно после выхода из СИЗО.

Суд в Самаре арестовал Шарлота до 24 января 2024 года. Певец признался в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих во время допроса.

До этого артиста поймали в аэропорту Пулково после того, как он использовал нецензурную лексику и приставал к окружающим. Звезду задержали на 13 суток. Потом его из Петербурга на поезде отправили в Самару , где возбудили три уголовных дела по статьям «Реабилитация нацизма» и «Оскорбление чувств верующих».

Уголовное дело Суд СИЗО Музыка Патриарх Кирилл
09 января 2024, 16:19
Роналду поделился фотографией со своей невестой на побережье в Дубае
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Игрок саудовского футбольного клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился с поклонниками кадрами с отдыха. Футболист опубликовал в Instagram* совместное фото со своей невестой Джорджиной Родригес.

Пара отдыхала на побережье в Дубае. Спортсмен запечатлел, как они, стоя в воде, обнимаются на пляже. Для фотосессии 29-летняя модель выбрала серебристый купальник и однотонный платок, а спортсмен надел черные шорты.

«Вторая половина», - написал Роналду под фотографией.

Пара помолвлена с 2018 года. Родригес и Роналду вместе воспитывают общих дочерей Алану Мартину и Беллу Эсмеральду, а также трех детей от суррогатных матерей - Криштиану-младшего, Еву и Матео.

Ранее португальский спортсмен стал лучшим бомбардиром 2023 года. Футболист за прошедший год забил 53 гола, обогнав игрока «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе и нападающего «Баварии» Гарри Кейна.

*Instagram - запрещенная в России социальная сеть, принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.

Спортсмены Модели Футбол Instagram Дубай
09 января 2024, 10:52
Солиста группы «Щенки» задержали при попытке сбежать в Казахстан после выступления в одном носке
Freepik
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В Санкт-Петербурге задержали солиста группы «Щенки» Максима Тесли (Моисеева). Он планировал уехать из России в Казахстан после концерта в обнаженном виде, сообщил Telegram-канал Mash на Мойке.

Артист вышел на сцену петербургского клуба голым. Как и рэпер Vasio (Николай Васильев), он надел только носок - прикрыл им половой орган. Во время концерта музыкант снял единственный предмет одежды. Видео с выступления попало в интернет, и глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин пожаловался в генпрокуратуру.

Максим Тесли, по информации журналистов, решил бежать в Казахстан. Он купил билет в Екатеринбург, откуда планировал добраться до границы. Но в аэропорту Пулково мужчину задержали и отправили в изолятор временного содержания. Ему вменили мелкое хулиганство.

Изначально выходкой с носками на половых органах вместо костюмов прославились музыканты группы Red Hot Chilli Peppers.

Рэпер Vacio появился голым на вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор». Его дважды задержали и вручили повестку в военкомат.

Санкт-Петербург Уголовное дело Музыка
09 января 2024, 05:14
Анастасия Волочкова опубликовала фотографию топлес с Мальдив
РИА «Новости»
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Балерина Анастасия Волочкова поделилась со своими подписчиками в Instagram* фотографией с Мальдивских островов. Перед съемкой селфи она надела на себя только стринги.

Откровенную фотографию Волочкова сделала в ванной: перед публикацией она закрыла интимные места изображением ящериц. Артистка заявила, что «фигура позволяет» ей делиться такими провокационными снимками.

Подробностями своего путешествия на Мальдивы она поделилась в Telegram-канале. Волочкова назвала острова «местом перезагрузки» и призналась, что «заслужила отдых» перед участием в следующих проектах.

Подписчики к публикации Волочковой отнеслись неоднозначно: фанаты похвалили балерину за смелость и отметили ее фигуру, однако многие комментаторы сочли снимок неуместным и раскритиковали внешность танцовщицы.

Ранее Волочкова призналась, что не получила приглашение на скандальную вечеринку телеведущей Анастасии Ивлеевой. По ее словам, на мероприятии собрались только «лохи».

*Instagram - запрещенная в России социальная сеть, принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.

Анастасия Волочкова
09 января 2024, 05:10
«Таланта не хватает». Ливанов объяснил, почему сбежавшие из РФ звезды непопулярны за рубежом
РИА «Новости»
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Российским артистам, которые покинули Родину и не смогли состояться за границей, не хватает таланта. Об этом заявил 88-летний народный актер РСФСР Василий Ливанов в беседе с aif.ru.

У знаменитости спросили, почему некоторые русские звезды не смогли состояться в других странах. Например, сбежавший из России Артур Смольянинов* теперь зарабатывает разовыми выступлениями и подкастами.

«Как всякий талант, русский может состояться в любой стране. И есть примеры, когда актеры состоялись, работая за границей. Но если таланта нет, тогда, конечно, состояться невозможно. Не востребованы наши уехавшие как актеры? Значит, таланта им не хватает!» - заявил Ливанов.

Ранее стало известно, что Смольянинов* решил заняться музыкальной деятельностью после карьерных неудач в Латвии. Мужчина собрал группу единомышленников-латышей, с которыми познакомился полтора года назад. Коллектив артиста назвали cheLovek. В течение года участники состава играли в местных переходах.

* Артур Смольянинов внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента. Росфинмониторинг включил Артура Смольянинова в список террористов и экстремистов.

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