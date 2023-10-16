Певец Shaman исполнил мечту незрячего пятилетнего мальчика

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Ранее Shaman заявил о намерении сделать кавер на песню «Седая ночь» группы «Ласковый май». Артист назвал эту композицию одной из знаковых в репертуаре и карьере салиста группы Юрия Шатунова. Слишком сильно отходить от оригинала Shaman не стал, но тем не менее внес «свои нотки».

Другим желание мальчика было обняться с любимым исполнителем. Это желание тоже осуществилось.

Мальчик страдает от проблем со зрением и в день «Белой трости», посвященный незрячим людям, пришел с мамой в Кремль на концерт своего любимого певца.

Заветной мечтой мальчика было спеть в караоке с исполнителем. Желание ребенка исполнил Shaman. Во время песни он прервал выступление и пошел в зал. Shaman подошел к ребенку и отдал ему микрофон, чтобы тот спел куплет песни «Улетай».

Во время выступления певца Shaman (настоящее имя - Ярослав Дронов) в Кремле исполнилась мечта пятилетнего незрячего мальчика. Ребенок хотел спеть с исполнителем в день «Белой трости», его желание исполнилось. Об этом сообщил Пятый канал.