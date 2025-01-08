Певец Руссо подал в суд на Эльдукаева

«Иск мы заявили на стадии следствия в размере 10 миллионов рублей за моральный вред», - рассказал юрист.

Он добавил, что расследование дела завершилось, и Руссо ознакомили с материалами по нему. На певца напали в 2006 году - злоумышленники расстреляли из автомата его автомобиль. В результате стрельбы погиб охранник артиста, а сам он получил несколько пуль в бедро.

По данным Ura.ru , Эльдукаева также обвиняли в организации покушений на лидеров горских евреев Москвы Таира и Тельмана Гуршумовых в 1996 году, в собственности которых находилась часть площадей Черкизовского рынка в Москве.

Ранее Руссо заявил, что в 2004 году его похитили по указу предпринимателя Тельмана Исмаилова. Артиста удерживали в частном доме в Подмосковье.