02 августа 2024, 11:57

«Певец, о котором мало что известно». Иван Ургант выступит на фестивале в Петербурге

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Телеведущий Иван Ургант выступит на музыкальном фестивале «Антон тут рядом» 21 августа в Петербурге. Афиша и состав участников появились на официальном сайте мероприятия.

Концерт организует одноименный благотворительный фонд, помогающий детям с аутизмом. Шоумен выступит под сценическим псевдонимом Гриша Ургант.

«Певец, о котором мало что известно, но которого знает абсолютно каждый», - представили его организаторы на сайте.

На фестивале также выступят «Обе две», Mirèle, «Тима ищет свет», «Наша Таня», «Нескучный хор» и другие.

Ранее гендиректору Первого канала Константину Эрнсту предложили вернуть в эфир Урганта. Такая идея прозвучала во время разминки в эфире телеигры КВН.

Концерты Музыка Фестивали Иван Ургант
02 августа 2024, 12:34
«Остались кожа да кости». Отар Кушанашвили появился перед камерой на фоне рака
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Журналист Отар Кушанашвили снял два выпуска собственного шоу во время прохождения курса химиотерапии. О борьбе с раком он рассказал в новом видео в своем Telegram-канале.

Кушанашвили заявил, что выехал на студию в 05:00, чтобы подготовить два выпуска своего шоу. По его словам, во время съемок телеведущий испытывал сильные боли.

«Нет мне равных, не было и никогда не будет. Я борюсь с самой смертоносной болезнью на свете», - сказал он.

Свой поступок Кушанашвили назвал подвигом и примером того, как нужно отчаянно сопротивляться болезни.

«Я остался кожа да кости. Как вы находите мой внешний вид?» - поинтересовался он у поклонников.

Шоумен добавил, что посвящает ближайшие два выпуска персоналу Красногорской городской больницы, центра онкологии имени Н. Н. Блохина, где он проходил лечение, а также артистам Николаю Баскову, Валерию Меладзе, Сосо Павлиашвили и всем, кто его поддерживал.

«Это пренеприятнейшая болезнь, но я не сдамся, я буду работать», - заключил Кушанашвили.

Шоумена увезли в больницу в подмосковном Красногорске 20 июня. Его экстренно прооперировали. Спустя некоторое время его перевели в московский онкоцентр имени Н. Н. Блохина. За несколько дней до своей госпитализации журналист жаловался на сильные боли в животе и сердце.

Больницы Болезни Рак Онкология Шоу-бизнес Отар Кушанашвили
02 августа 2024, 11:27
«Всегда 21». Пэрис Хилтон похвасталась фигурой в бикини
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Актриса и модель Пэрис Хилтон продемонстрировала свою фигуру в бикини во время отдыха с семьей на яхте. Снимки 43-летняя звезда опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram*.

Актриса предстала в желтом купальнике, который дополнила зелеными солнцезащитными очками, черной повязкой Gucci на голову и платком с тропическим принтом. Она не стала делать макияж, а волосы аккуратно собрала сзади. Поклонники Хилтон восхитились ее внешним видом и фигурой.

«Ты выглядишь чертовски великолепно», «Даже погода говорит, что жарко», «Она икона», «Всегда 21», «Вот это фигура», - написали они.

Ранее фото с отдыха на пляже в Италии опубликовала дочь композитора Дмитрия Маликова Стеша. Пользователи Сети удивились тому, как сильно она похожа на свою маму.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Фото Отдых Модели Семья Instagram Пэрис Хилтон
02 августа 2024, 10:58
У Ивлеевой вновь появился миллионный долг перед налоговой
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
У блогера Анастасии Ивлеевой обнаружили очередной долг перед налоговой. Звезда должна заплатить свыше 3,7 миллиона рублей, сообщил Telegram-канал Shot.

Другие подробности издание не уточняет. Блогер пока не комментировала появление у нее очередного долга перед государством.

Полмесяца назад у Ивлеевой уже выявляли задолженность по налогам в 11,3 миллиона рублей. У нее арестовали автомобиль марки Lamborghini, а также квартиру и земельные участки и закрыли выезд из страны. В конце июля блогер полностью погасила задолженность.

Ранее налоговая пришла и за певицей Глюкозой. После скандального концерта в Красноярске у артистки обнаружилась задолженность в 263 тысячи рублей.

Долги Налоги Блогеры Анастасия Ивлеева
02 августа 2024, 10:35
По мемуарам Бритни Спирс снимут фильм
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Мемуары американской певицы Бритни Спирс «Женщина во мне» лягут в основу биографического фильма. Об этом сообщило издание Page Six.

Права на экранизацию в результате аукциона получила студия Universal Pictures. Режиссером картины станет Джон М. Чу, а спродюсируют ее Марк Платт, который ранее работал над мюзиклом «Ла-Ла Ленд».

По информации источника издания, сделка включает в себя права на музыкальный каталог поп-звезды. Кроме того, она сама будет участвовать в проекте.

«Рада поделиться со своими поклонниками, что я работаю над секретным проектом с Марком Платтом. Он всегда снимал мои любимые фильмы… Оставайтесь с нами», - сообщила в своем блоге Спирс.

Певица заработала более 40 миллионов долларов на продаже своих мемуаров. Еще один источник дохода артистки - собственная линейка ароматов.

Фильмы Бритни Спирс

Новости по теме