Певец Niletto оказался в инвалидном кресле

Представитель артиста сообщил изданию, что травма случилась во время игры в баскетбол за команду PENA в медийной баскетбольной лиге. Для полного восстановления певцу потребуется не менее полугода, при этом гипс снимут не ранее, чем через шесть недель.

Несмотря на травму, концерт Niletto 12 июля в клубе VK Gipsy в Москве состоится. Певец собирается выступить на коляске и с костылями.

Прытков признался, что столкнулся с серьезной травмой впервые, но не стал рассказывать об инциденте подробнее.

Ранее актер Леонид Ярмольник опроверг слухи о проблемах со здоровьем у него и его жены. Он назвал сообщения в СМИ глупостями и заявил, что в семье все живы и здоровы.