28 ноября 2024, 22:15

Певец Майданов назвал поколение 20-30-летних потерянным

Unsplash
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Поколение 20-30-летних людей — потерянное. Такое заявление сделал певец Денис Майданов, чьи слова привело Ura.ru.

Артист выступил во время круглого стола, участники которого обсуждали включение патриотических песен в школьную программу.

«Есть поколение, 20-30 лет, потерянное поколение, которое уже родило детей, и которые думают совершенно иначе», - заявил исполнитель.

По его словам, нужно подумать о том, чтобы через детей работать с родителями. Современное поколение воспитывается с другими ценностями, навязанными Голливудом и Instagram*.

Волонтерам в Серпухове ранее вручили премии за воспитание молодежи. Награждение состоялось в Доме Русского зарубежья имени Солженицына.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Поколение 20-30-летних людей - потерянное. Такое заявление сделал певец Денис Майданов, чьи слова привело Ura.ru.

Дети Голливуд Instagram Артисты
27 ноября 2024, 22:36
Диана Арбенина упала с балкона на концерте в Петербурге
Pxhere
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Лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина упала с балкона в зал во время концерта в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Певица выступала в клубе «А2». Очевидцы рассказали, что артистка захотела пройтись по сетке вдоль балкона, но рухнула в фан-зону.

Зрители поймали певицу за руки и помогли ей выбраться на балкон. Арбенина не пострадала.

В июне этого года певица Анна Асти рассказала, что часто попадает на сцене в неприятные ситуации. Например, артистка выбила микрофоном два передних зуба. Ей пришлось выступать, прикрывая рот. Также певица призналась, что боится забыть хореографию или упасть.

Санкт-Петербург Концерты
27 ноября 2024, 09:35
Марина Федункив рассказала о рождении первенца и раскрыла пол ребенка
РИА «Новости»
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Актриса и певица Марина Федункив стала матерью — в 53 года она родила сына. Артистка заявила kp.ru, что обсуждала с мужем суррогатное материнство, но в итоге рискнула сама выносить ребенка.

Актриса и певица Марина Федункив стала матерью - в 53 года она родила сына. Артистка заявила kp.ru , что обсуждала с мужем суррогатное материнство, но в итоге рискнула сама выносить ребенка.

«Сбылась моя большая мечта: я стала мамой и очень-очень счастлива», - рассказала Федункив.

Три года назад артистка вышла замуж за итальянца Стефано Маджи. Между супругами существенная разница в возрасте: муж младше Федункив на 13 лет.

Актриса отметила, что скрывала беременность и понимала, что ее мечта стать матерью может не реализоваться. Несмотря на возраст, ей удалось самой выносить ребенка.

«Я очень ответственно в своей голове подходила к этому моменту», - призналась она.

Супружеская чета рассматривала вариант суррогатного материнства или усыновления, но в итоге решилась на естественные роды. Ради этого Федункив занялась оздоровлением: бросила курить и полностью исключила алкоголь.

Будучи в положении, актриса участвовала в проекте ТНТ «Первые на деревне». В съемочной группе были в курсе, что артистка ждет ребенка.

Дети Беременность Актеры
26 ноября 2024, 21:55
«Похотливое чудовище». Стало известно, почему Запашный подал в суд на Telegram-канал
РИА «Новости»
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Дрессировщик и руководитель Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный инициировал судебный процесс против Telegram-канала «Цирковые». Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации был подан в Гагаринский районный суд Москвы, сообщили в пресс-службе ведомства.

По мнению Запашного, публикации в Telegram-канале содержат ложную информацию, которая подрывает его репутацию. В иске он указал, что авторы издания приписывают ему черты «похотливого человека, сексиста и аморального чудовища». Эти обвинения, по словам директора цирка, формируют негативное отношение к нему как к профессионалу и публичной личности.

Однако суд оставил заявление Запашного без движения, сославшись на процессуальные ошибки в документации.

Ранее Эдгару Запашному пришлось объяснять, зачем тигров в цирке поливали водой и били реквизитом. Таким образом дрессировщик отреагировал на обвинения крупного информационного Telegram-канала в жестоком обращении с животными.

Цирки Суд Москва
26 ноября 2024, 10:54
«Пока не дома». Лариса Лужина вышла на связь после новостей о болезни
РИА «Новости»
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Народная артистка РСФСР Лариса Лужина пока находится в больнице, но чувствует себя хорошо. Об этом она рассказала в беседе с 360.ru.

«Пока не дома. В больнице, но все нормально», - уточнила Лужина.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что у Лужиной заболело сердце после новостей о смерти ее коллеги по цеху Светланы Светличной.

Родственники артистки вызвали скорую и женщину отвезли в больницу. По данным журналистов, именно из-за проблем со здоровьем звезда пропустила церемонию прощания со Светличной.

В декабре прошлого года в СМИ тоже появилась информация о госпитализации Лужиной. Как тогда рассказала сама артистка, ее положили в госпиталь Вишневского, однако что именно произошло не упомянула.

Больницы Болезни

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