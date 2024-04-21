Певец KODA умер на 46-м году жизни

Причиной смерти певца из Ганы стало непродолжительное заболевание. Речь идет о проблемах с почками.

KODA родился в 1978 году, а свою карьеру начал в 2010-м. Он работал в составе KNUST’s Simply Jazz Crew, God’s Instruments и был фронтменом Da Project. Музыкант записал восемь альбомов, два из них - джазовые.

Накануне стало известно о смерти заслуженного артиста Азербайджана, актера театра и кино Юрия Омельченко. Он ушел из жизни в 48 лет. Причина смерти артиста не уточнялась.

Ранее сообщалось, что в 61 год скончался актер Петр Никитин. Он сыграл во множестве российских и украинских кинолент, таких как «Матч», «Слуга народа», «Шулер» и другие.

На 46-м году жизни скончался музыкант, мультииинструменталист, автор песен KODA (настоящее имя - Августин Кофи Овусу Дуа Анто). Об этом сообщила «Российская газета».