21 апреля 2024, 23:39

Певец KODA умер на 46-м году жизни

Pxhere
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На 46-м году жизни скончался музыкант, мультииинструменталист, автор песен KODA (настоящее имя — Августин Кофи Овусу Дуа Анто). Об этом сообщила «Российская газета».

Причиной смерти певца из Ганы стало непродолжительное заболевание. Речь идет о проблемах с почками.

KODA родился в 1978 году, а свою карьеру начал в 2010-м. Он работал в составе KNUST’s Simply Jazz Crew, God’s Instruments и был фронтменом Da Project. Музыкант записал восемь альбомов, два из них - джазовые.

Накануне стало известно о смерти заслуженного артиста Азербайджана, актера театра и кино Юрия Омельченко. Он ушел из жизни в 48 лет. Причина смерти артиста не уточнялась.

Ранее сообщалось, что в 61 год скончался актер Петр Никитин. Он сыграл во множестве российских и украинских кинолент, таких как «Матч», «Слуга народа», «Шулер» и другие.

На 46-м году жизни скончался музыкант, мультииинструменталист, автор песен KODA (настоящее имя - Августин Кофи Овусу Дуа Анто). Об этом сообщила «Российская газета».

Песни Музыка
21 апреля 2024, 23:21
В первом полуфинале «Маски» раскрыли, кто выступал в костюме Щенка
РИА «Новости»
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В новом выпуске шоу «Маска» на телеканале НТВ раскрыли личность Щенка. Под костюмом скрывался музыкант Денис Клявер, при этом жюри почти единогласно решили что это певец Жан Милимеров.

В этот раз кандидатами на выбывание стали три участника - Кот, Щенок и Змей Горыныч. Зрители смогли спасти змея своим голосованием, судьи предпочли оставить кота. В итоге они прошли в полуфинал программы.

Гостью в выпуске стала Тыква. Под ней была певица Ева Польна, она спела композицию «А он мне нравится».

Приглашенным членом жюри в очередной серии шоу стал полуфиналист второго сезона «Маски» солист группы «Иванушки» Кирилл Туриченко. Он был на программе под маской Носорога.

Ранее стало известно, что в шоу «Маска» появится оперный певец Эльчин Азизов. Он займет место члена жюри. Также в состав судей вошли шоумен Тимур Родригез, телеведущая Регина Тодоренко, вокалисты Валерия и Филипп Киркоров.

Музыка Телевидение
21 апреля 2024, 22:59
Юлии Самойловой испортили лекарство за 800 тысяч в отеле в Геленджике
РИА «Новости»
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Певице Юлии Самойловой испортили препарат стоимостью почти 800 тысяч рублей в гостинице «Метрополь» в Геленджике. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По словам артистки, в жуткой оплошности виноваты сотрудники отеля. Она использует лекарство под название «Эврисди» (действующее вещество Рисдиплам) для лечения своей редкой болезни - спинальная мышечная атрофия. Препарат стоит 795 тысяч рублей.

На днях артистка приехала в Краснодарский край для выступления перед детьми. Она остановилась в «Метрополе» и попросила сотрудников отеля положить лекарство в холодильник при температуре 2–8 градусов.

Однако работники халатно отнеслись к ее просьбе и просто заморозили препарат. Из-за этого он стал непригоден к применению.

Сами сотрудники отеля заявили, что такого лекарства нет в Геленджике, поэтому они не знали как с ним обращаться. При этом проигнорировали факт того, что Самойлова дала инструкцию по хранению препарата.

Ранее постоялица истринского отеля рассказала «360», что в столовой ей подали несвежий оливье. При этом посетители продолжают есть некачественный салат.

Лекарства Отели Музыка
21 апреля 2024, 05:51
Астролог предсказал, когда Пугачева вернется на родину
РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева может вернуться в Россию из-за проблем со здоровьем. Такое мнение выразила астролог Екатерина Тубис в беседе с Prozvezd.

«Есть ощущение, что Пугачева будет до конца бороться за свое имя и нажитое имущество. В целом для Примадонны этот год семейный, но могут пострадать ее финансы, так как Марс с Сатурном в доме денег создают некий напряженный аспект», - сказала она.

По прогнозу Тубис, артистка может прибыть на родину уже летом этого года. Пугачевой следует позаботиться о своем сердце и органах дыхания. В России у певицы есть врачи, которым она доверяет.

Ранее подруга Пугачевой, телеведущая Кира Прошутинская заявила, что для артистки настали трудные времена. По ее словам, это может быть самый тяжелый период за всю ее жизнь. Женщина поняла настроение исполнительницы благодаря песням.

Россия Алла Пугачева Астрология
21 апреля 2024, 04:53
«Даже Путин не поздравил». Поплавская заявила, что почти все проигнорировали юбилей Пугачевой
РИА «Новости»
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Актриса и общественный деятель Яна Поплавская обратила внимание, что российский лидер Владимир Путин не поздравил певицу Аллу Пугачеву с юбилеем. Об этом звезда написала в Telegram-канале.

«Владимир Путин впервые не поздравил Пугачеву с юбилеем. Ранее он поздравлял певицу со всеми юбилеями», - отметила артистка.

В этом году, 15 апреля, Пугачевой исполнилось 75 лет.

Поплавская вспомнила, как впервые глава государства поздравил вокалистку с днем рождения в 2000 году, тогда артистке исполнился 51 год. Потом, через четыре года Путин снова поздравил ее с юбилеем. В 2009 году исполнительница лично приняла поздравления, а также орден «За заслуги перед Отечеством» III степени от Дмитрия Медведева. Уже в 2014 и 2019 годах Путин отправил звезде поздравительные телеграммы. Только в этом году президент не стал поздравлять исполнительницу.

По словам Поплавской, ничего не сказали про 75-летие Пугачевой и на федеральных каналах. Только иностранные агенты и «маленькая группа нетвойнистов» записали на видео «глупые поздравления» с исполнением песен артистки.

Ранее Яна Поплавская возмутилась, что студию шоу «Вечерний Ургант» в «Останкино» еще не демонтировали. Она показала комментарий возмущенного посетителя телецентра, который заявил, что экскурсоводы с улыбкой и гордостью говорят об Урганте.

Музыка Алла Пугачева Владимир Путин Иноагенты

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