Певец и актер Джонни Руффо умер в 35 лет

«Джонни был очень решительным и обладал сильной волей. Он сражался до самого конца и боролся так сильно, как только мог», - написали в сообщении.

Руффо стал известным после того, как сыграл в австралийском сериале «Соседи». Также он был финалистом третьего сезона национальной версии шоу The X Factor.

После участия в телевизионном конкурсе исполнитель подписал контракт с компанией Sony. Кроме того, Джонни Руффо был победителем 12 сезона австралийской версии «Танцев со звездами».

По данным издания The Guardian , в 2017 году у артиста диагностировали рак. Певец перенес операцию по удалению опухоли, но через три года болезнь вернулась. Руффо ушел из жизни в госпитале, до последних дней рядом с ним находилась его семья. Незадолго до смерти артист выпустил книгу мемуаров.