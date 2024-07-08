08 июля 2024, 04:54

Певец Хабиб помог потерявшимся на концерте детям найти родителей

РИА «Новости»
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Блогер и певец Хабиб (настоящее имя Хабиб-Рахман Шарипов) помог потерявшимся детям найти родителей на своем концерте в Тынде. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Артист выступал на концерте, посвященном 50-летию Байкало-Амурской магистрали. По его словам, он сразу попросил вести к нему на сцену потерявшихся детей, чтобы их было хорошо видно с любой точки зала. На концерте в Тынде нашлись сразу все семьи.

В своем канале Хабиб опубликовал несколько видеороликов с выступления. На одном из них видно, что он стоял на сцене с маленькой девочкой и пел песню из мультфильма «Мама для мамонтенка».

«Надо детей всегда держать рядышком с собой на таких масштабных концертах», - написал артист.

Ранее певец Стас Пьеха рассказал, что его отец пропал в Литве. По его словам, даже его соседи не в курсе, что с ним произошло. Последний раз с отцом он общался несколько лет назад. Больше в Литве родственников у певца не осталось.

Дети Семья Концерты
08 июля 2024, 02:36
Никас Сафронов выбросил 1,5 млн рублей в мусорку
РИА «Новости»
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Художник Никас Сафронов рассказал, как случайно выбросил 1,5 миллиона рублей. Эти деньги оказались заначкой его старшего брата, сообщило mk.ru.

По словам Сафронова, он каждый месяц отправляет близким родственникам по 40 тысяч рублей. Также он покупает одежду и продукты старшему брату Владимиру.

Однажды, когда родственник был в отъезде, Сафронов пришел в его квартиру. Художник увидел пакеты из-под кефира, которые использовались как боксы для мусора, и решил выкинуть них.

«Я собрал их и выбросил в ближайший мусорный контейнер у дома», - рассказал он.

По словам Сафронова, позже брат признался, что в одном из пакетов прятал заначку в 1,5 миллиона рублей. Художник предложил родственнику вернуть деньги, но тот ответил отказом.

Ранее 68-летний Никас Сафронов изменил свое завещание. Он решил поделить нажитое пополам между государством и своими наследниками.

Деньги Никас Сафронов
08 июля 2024, 01:13
«Папина улыбка». Вдова Юрия Шатунова показала фото с выпускного сына
РИА «Новости»
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Сын Юрия Шатунова окончил школу в Германии. Вдова солиста группы «Ласковый май» Светлана опубликовала фотографии с выпускного в социальных сетях.

На снимке юноша позировал в строгом костюме черного цвета. Публикацию жена Шатунова подписала на немецком языке «Я невероятно горжусь тобой, ты это сделал! <…> Я уверена, что когда-нибудь появлюсь в твоем самолете в качестве гостя», - написала она.

Подписчики разглядели сходство парня со знаменитым отцом. Некоторые их них написали, что у молодого человека «папина улыбка».

Сын и дочь Шатунова проживают вместе с матерью в Германии. В Москву они приезжают редко. Последний раз семья была в России на открытии памятника на могиле певца на Троекуровском кладбище.

Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов умер 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет. До последних дней жизни он оставался очень востребованным артистом.

Песни Музыка Юрий Шатунов
08 июля 2024, 01:05
Дочь Заворотнюк впервые вышла на связь на 40-й день после смерти актрисы
РИА «Новости»
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Дочь Анастасии Заворотнюк Анна впервые вышла на связь с подписчиками по случаю панихиды на 40-й день со дня смерти актрисы. Она опубликовала редкое фото матери в Instagram*.

Наследница звезды «Моей прекрасной няни» написала в соцсетях, что мать очень сильно болела.

«Все эти пять лет были безумно тяжелыми. Особенно последние несколько лет. Ей там действительно лучше», - сказала она.

Анна также рассказала о том, как справляется с переживаниями, признавшись, что хочет вернуться к своей нормальной жизни.

Она поблагодарила всех подписчиков за поддержку в эти сложные дни и поделилась портретным снимком ее улыбающейся матери на мольберте. В нем актриса позировала с надетым на голову платком, опираясь щекой на руку. Видно, что болезнь заметно изменила ее внешность. Лицо стало одутловатым, а глаза немного припухшими.

За все пять лет, пока Анастасия боролась с онкологическим заболеванием, в Сети не появилось ни одного ее фото.

Ранее актриса Екатерина Дубакина, сыгравшая Машу Шаталину в ситкоме «Моя прекрасная няня», рассказала, что Заворотнюк никогда не показывала свою усталость во время работы , была доброй и трудолюбивой.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Фото Семья Анастасия Заворотнюк Актеры Онкология
07 июля 2024, 23:05
Солиста группы «Моральный кодекс» Мазаева выписали из больницы
РИА «Новости»
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Солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев выписался из больницы скорой медицинской помощи в Калининграде. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Сергея Мазаева выписали из больницы», - отметили в сообщении.

По данным агентства, в кассах театра эстрады «Янтарь» концерт не отменили, а перенесли на другую дату. Зрители могут сдать билеты на свое усмотрение. Деньги вернут, если нет возможности ждать нового концерта.

В четверг, 4 июля, Сергей Мазаев попал в реанимацию перед концертом в Светлогорске. Певцу стало плохо до начала концерта. Его экстренно отправили в больницу с острым приступом панкреатита.

Супруга музыканта Галина рассказала 360.ru, что у Сергея Мазаева был приступ.

До сегодняшнего дня он находился под наблюдением врачей.

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