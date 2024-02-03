Певец Андрей Губин анонсировал свое возвращение на сцену после лечения

Авторы публикации уточнили, что артист прошел полное обследование, в том числе на онкологические заболевания. Врачи заявили, что состояние певца отличное, и не нашли никаких опасных симптомов. Медики допустили, что проблемы с лицом у артиста могли возникнуть в том числе из-за невралгии.

Губин пожаловался, что до сих пор испытывает боль во время речи. Но решил, что все равно вернется на большую сцену, и уже подготовил несколько новых песен. Восстановлением голоса артист займется в самое ближайшее время. Если здоровье подведет, то написанные произведения он передаст другим исполнителям.

Пока Андрей Губин проходил лечение, вокруг его первого хита «Мальчик-бродяга» начался скандал.

О праве на авторство композиции в документальном фильме «Муз-ТВ» заявил поэт-песенник Сергей Конев.

По его словам, изначально песня называлась «Одинокий волк» и понравилась отцу Андрея Губина, который передал ее сыну, а тот сделал из нее свой первый хит. Авторы фильма отметили, что в Российском авторском обществе автором до сих пор числится Андрей Клементьев (настоящая фамилия Губина), поэтому у Конева вряд ли получится доказать свою правоту.