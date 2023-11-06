Певцу Xolidayboy вручили повестку в аэропорту после жалобы Мизулиной

Авторы напомнили, что перед этим с жалобой на Xolidayboy в силовые структуры обратилась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она подчеркивала, что родившийся в Севастополе артист публиковал ролики, в которых называл себя украинцем. По ее словам, все концерты певца необходимо отменить.

Продюсер Xolidayboy Ульяна Почеко в беседе с журналистами пригрозила Мизулиной отдельной жалобой. Она подчеркнула, что все ролики ее подопечный записывал и выкладывал еще до начала специальной военной операции. Поэтому никакой проукраинской позиции у него нет.

«Мы сделаем все возможное, чтобы наказать Екатерину и ей подобных за распространение ложной информации», - заявила Почеко.

До жалобы на Xolidayboy Екатерина Мизулина напугала призывом на срочную службу вернувшегося в Россию тиктокера Даню Милохина. Блогер успел пробыть в Москве около суток, после чего покинул страну первым же рейсом. В беседе с журналистами Милохин подчеркнул, что причиной стало сообщение Мизулиной с требованием призвать его в армию.