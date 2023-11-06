06 ноября 2023, 15:59

Певцу Xolidayboy вручили повестку в аэропорту после жалобы Мизулиной

«ВКонтакте»
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Выступающий под псевдонимом Xolidayboy тиктокер и певец Иван Минеев во время гастрольного тура получил повестку в армию. Сотрудники военкомата поймали артиста в аэропорту Минеральных Вод. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Авторы напомнили, что перед этим с жалобой на Xolidayboy в силовые структуры обратилась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она подчеркивала, что родившийся в Севастополе артист публиковал ролики, в которых называл себя украинцем. По ее словам, все концерты певца необходимо отменить.

Продюсер Xolidayboy Ульяна Почеко в беседе с журналистами пригрозила Мизулиной отдельной жалобой. Она подчеркнула, что все ролики ее подопечный записывал и выкладывал еще до начала специальной военной операции. Поэтому никакой проукраинской позиции у него нет.

«Мы сделаем все возможное, чтобы наказать Екатерину и ей подобных за распространение ложной информации», - заявила Почеко.

До жалобы на Xolidayboy Екатерина Мизулина напугала призывом на срочную службу вернувшегося в Россию тиктокера Даню Милохина. Блогер успел пробыть в Москве около суток, после чего покинул страну первым же рейсом. В беседе с журналистами Милохин подчеркнул, что причиной стало сообщение Мизулиной с требованием призвать его в армию.

Блогеры Музыка Армия TikTok
06 ноября 2023, 14:59
«Потерял сознание». Госпитализацию актера Соломина подтвердили в Малом театре
РИА «Новости»
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Народного артиста Юрия Соломина госпитализировали после потери сознания. Однако подтвержденного диагноза пока что нет, заявила «360» директор Малого театра Тамара Михайлова.

По ее словам, актера увезли в больницу днем 6 ноября - около 13:30.

«Госпитализировали час назад. Он потерял сознание», - уточнила Михайлова.

Директор Малого театра подчеркнула, что не располагает информацией о диагнозе Соломина Источник «360» уточнил, что артиста положили в Боткинскую больницу. Он добавил, что врачи определили у Соломина инсульт.

Ранее пресс-секретарь актера опроверг новость о его госпитализации, заявив, что актер якобы просто ушел на отдых.

Информация об ухудшении здоровья артиста появились в Telegram-канале Mash. В публикации указали, что Соломин находится в тяжелом состоянии после падения в обморок во время прогулки. Очевидцы произошедшего с разу же вызвали скорую помощь, которая доставила режиссера в больницу.

Больницы Актеры Москва 2023
06 ноября 2023, 05:56
Звезда фильма «Любовь и голуби» Михайлов рассказал, почему ему не нравится современное кино
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Советский актер Александр Михайлов, сыгравший главную роль в фильме «Любовь и голуби», назвал современное кино неинтересным для себя из-за специфичной тематики. Свое мнение артист высказал сайту kp.ru.

«Сейчас в фильмах слишком часто в основе лежит конфликт между бандюганами и полицейскими. Мне это неинтересно. В таких фильмах нет ни человеческих переживаний, ни характеров. Нет, не мое это», - сказал он.

Также Михайлов признался, что после выхода фильма «Любовь и голуби» ему надолго хватило народной любви, поэтому он мог не сниматься в других проектах, ведь люди и так его замечали. По словам артиста, везде, где он бывал, поклонники узнавали кумира и говорили «Людк, а Людк!».

Ранее актриса и модель Лада Сизоненко рассказала, почему ушла из кино после выхода кинолетны «Любовь и голуби». Она отметила, что решила посвятить себя модельной карьере, а в кино оказалась по счастливой случайности.

Кино Фильмы Актеры
06 ноября 2023, 05:35
Актер из «Форсажа» Тарайя Рамсесс погиб со своими детьми в автокатастрофе
Freepik
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Американский актер, каскадер и художник Тарайя Рамсесс погиб вместе с детьми в автомобильной катастрофе. Об этом сообщил телеканал WSB.

Авария случилась в Атланте, машина каскадера врезалась в тягач с прицепом, который до этого остановился из-за поломки. В итоге скончался артист, его 13-летняя дочь Сандари и месячный ребенок.

Также в машине сидели двое других детей каскадера: одному - десять лет, другому - три года. Оба выпали из машины во время удара об тягач. Старшего госпитализировали в очень тяжелом состоянии.

Рамсесса считали одним из самых успешных каскадеров. Он выполнял трюки для знаменитых проектов, таких как «Ходячие мертвецы», «Голодные игры», «Дневники вампира», пятая и шестая части «Форсажа», «Константин», «Мстители» и другие.

ДТП Кино Фильмы Актеры
06 ноября 2023, 04:12
Скончалась звезда бразильских мыльных опер Лолита Родригес
Freepik
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Бразильская актриса, певица и телеведущая Лолита Родригес (настоящее имя — Сильвия Гонсалвес Родригес Лейте) умерла на 95-м году жизни. Об этом сообщил сайт G1.

В публикации сказано, что женщина скончалась утром 5 ноября в госпитале Носса-Сеньора-дас-Невес. До этого знаменитость месяц лечилась от пневмонии. При жизни актриса распорядилась, чтобы после смерти ее тело кремировали. На похоронную церемонию придут только самые близкие.

Артистка родилась в 1929-м году в семье испанцев. Будущая кинозвезда начала карьеру в девять лет и впервые появилась в мыльных операх на радио. Потом снялась в таких сериалах, как «Матери», «Как удачно выйти замуж», «Отмеченные ангелом», «Линия жизни», «Земля любви», а также в других фильмах и теленовеллах.

Бразильская актриса, певица и телеведущая Лолита Родригес (настоящее имя - Сильвия Гонсалвес Родригес Лейте) умерла на 95-м году жизни. Об этом сообщил сайт G1.

Бразилия Кино Музыка

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