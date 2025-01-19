19 января 2025, 17:28

Певцов упрекнул руководство «Ленкома» в нарушении заветов Захарова

РИА «Новости»
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Объявивший об уходе из московского театра «Ленком» Дмитрий Певцов заявил, что нынешнее руководство учреждения нарушило заветы основателя площадки Марка Захарова. В качестве подтверждения своих слов он опубликовал в Telegram-канале распоряжение режиссера о проведении репетиций перед очередным сезоном с его пометками.

В записях Захарова говорится, что детские спектакли необходимо свести к минимуму, потому что «Ленком» ориентируется на взрослого зрителя. Кроме того, режиссер требовал сократить количество постановок без социальной идеи.

«Это почерк Марка Захарова. Это его творческое завещание. Документ так и не был напечатан, а после смерти автора был проигнорирован директором театра», - написал Певцов.

Конфликт в «Ленкоме» начался на этой неделе. Сначала Певцов объявил, что уходит из театра после 33 лет работы. Вслед за ним об увольнении заявила дочь Марка Захарова Александра.

Директор культурного учреждения Марк Варшавер опроверг увольнение актрисы и отметил, что ему непонятна необоснованная критика со стороны Певцова. По его словам, артисту предлагали новые спектакли и роли.

Театры Актеры Москва
19 января 2025, 12:14
Состояние Василия Ливанова резко ухудшилось
РИА «Новости»
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Врачи зафиксировали резкое ухудшение состояния народного артиста Василия Ливанова. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, медики выявили у актера устойчивую к антибиотикам бактериальную инфекцию после комы и перенесенных операций. Обычно такие заболевания возникают у людей, долго принимающих лекарства. Из-за обилия медикаментов организм приспосабливается и получает иммунитет.

Сейчас специалисты перебирают антибиотики и подбирают средство, которое способно справиться с инфекцией. Ливанов лечится дома.

Жена Ливанова Елена в беседе с ТАСС не подтвердила слухи об ухудшении состояния артиста.

«Все хорошо с ним, он дома, слава богу. Василий Борисович сдает необходимые анализы. Пока что я хожу в лаборатории, откуда вылезают такие новости, я не знаю», - подчеркнула она.

Ранее артист попал в реанимацию, во время операции он пережил остановку сердца. С 10 по 12 октября Ливанов находился в медикаментозной коме.

Больницы Актеры
19 января 2025, 03:42
Сестра Жанны Фриске рассказала, что стало с ее квартирами в Москве и Майами
РИА «Новости»
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Московская квартира певицы Жанны Фриске досталась ее семье, но родственники не стали там жить. От жилья в Майами бывшая солистка «Блестящих» избавилась много лет назад, сообщила ее младшая сестра Наталья в Instagram*.

Подписчики спросили ее, что стало с дорогой недвижимостью артистки. Наталья ответила, что американскую квартиру Фриске успела продать до родов.

Жилье в Москве осталось пустовать до тех пор, пока не вырастет сын певицы.

«Квартира Жанны стоит, как и стояла. Ждет Платона. Зачем нам там жить, у нас есть своя квартира. Луна любит приезжать туда в гости, знает, что это квартира ее тети и что тетя живет на небе», - сказала сестра.

Доля досталась телеведущему, мужу Фриске Дмитрию Шепелеву. Для того, чтобы он не продал ее, другие наследники обратились в суд. Деньги от реализации жилья в Америке перешли сыну, но отец певицы обвинил бывшего зятя в их растрате.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Недвижимость Жанна Фриске Шоу-бизнес
19 января 2025, 02:30
«Кучка неандертальцев». Жена Петросяна снова оказалась в центре громкого скандала
РИА «Новости»
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Супруга юмориста Евгения Петросяна, высмеявшая россиянок в соцсети за покупку поддельных брендовых сумок и нарядов, получила жесткий ответ. Оторопевшей от критики Татьяне Брухуновой пришлось массово блокировать неугодных ей подписчиков, сообщил сайт Kp.ru.

Известная своей любовью к брендовым вещам Брухунова накануне высмеяла в соцсетях столичных модниц, которые приобретают и носят подделки. Она отметила, что это модный провал и вообще лучше выбирать оригинальные вещи, пусть и бюджетных марок.

В качестве примера супруга юмориста рассказала, что недавно столкнулась в одном из московских ресторанов с тремя обладательницами таких «паленых» сумок.

«Три девушки стояли с такой безумно откровенной палью… У одной вообще с ошибкой написано название бренда. Это безумно смешно», - поделилась она на эмоциях.

Брухунова задалась вопросом, зачем россиянки так делают, если понятно, что не каждая сможет приобрести сумку за два миллиона рублей. Любительница брендов добавила, что не надо быть экспертом, чтобы определить подделку, когда увидишь такую девушку в джинсах и с пакетом из «Пятерочки».

Пользовательницы резко отреагировали на ее модные откровения.

«Ой, Боже мой, Татьяна Брухунова - главная модница Москвы. Рассмешили с утра, спасибо!» - написала подписчица.

Другие комментаторы отметили безграничный снобизм у женщины, отметив, что «не все же со знаменитыми дедушками живут».

Оторопевшая от критики Брухунова заявила, что история про поддельные сумки привела на ее страницу «всяких невменько», поэтому ей пришлось провести глобальную зачистку. Недовольных комментаторов она назвала «кучкой неандертальцев».

Ранее Брухунова рассказала подписчикам, что Петросян исполнил ее мечту, подарив ей билет на спектакль «Щелкунчик ».

Мода Скандалы Соцсети Россия Евгений Петросян
19 января 2025, 01:38
«Грязные фото и видео». Возможным мотивом смерти Тиммы назвали компромат на Седокову
РИА «Новости»
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У баскетболиста Яниса Тиммы были доказательства измен Анны Седоковой. Друг спортсмена Марк Пугачев заявил 360.ru, что он мог умереть из-за желания обнародовать скандальные материалы.

По его словам, Тимма получал также материалы о поведении Седоковой на шоу «Выжить в Дубае» , а в соцсетях написал, что любви без денег не бывает, и ему есть, что сказать.

«Тяжело ему все это было держать в себе. Просто тяжело. Мальчик красивый, мальчик богатый был, спортивный, перспективный. Ну просто я думаю, что высосали все с него, все, что можно и нельзя, и просто выкинули на помойку», - сказал он.

За несколько месяцев до смерти Тимма обратился к шаману , но не завершил ритуал. Пугачев сообщил, что его беспокоили жизненные неурядицы.

«Я не могу утверждать, могу только предполагать и это только мое мнение. У Яниса же был разный компромат на Аню, всякие разные видео, фото ее грязные, которые ему приходили на телефон. Он с этим не смог смириться, не смог с этим жить. Плюс все было оформлено на Аню», - сказал он.

Пугачев предположил, что Тимма мог остаться без денег и попытаться что-то забрать, а в ответ на отказ пригрозить опубликовать компромат. По мнению собеседника 360.ru, это стало мотивом для предполагаемого преступления или доведения до самоубийства. Однако подтверждения этой версии нет.

«Был момент, когда шаман ему сказал, не езди, не ищи ее по Майами. В итоге он все равно поехал и нарвался на проблему. Он приехал в один из ресторанов на Фишер-Айленд. Пришел туда, а там Аня сидит на коленях с мужчиной», - рассказал он.

Спортсмены Скандалы Отношения Громкие разводы Шоу-бизнес Анна Седокова

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