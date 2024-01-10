Певца Шарлота оставили в СИЗО

Суд апелляционной инстанции решил оставить постановление Кировского районного суда Самары без изменения. Защита настаивала на освобождении Шарлота, аргументируя свою позицию тем, что он признал вину и раскаялся. Адвокат предлагал отправить певца под домашний арест, где он сможет создавать новые произведения, которые станут «мерой обращения к народу и власти» и способом искупления вины.

О том, что уже сочиняет в СИЗО патриотические произведения, Шарлот ранее написал патриарху Кириллу. Шарлот попросил у него прощения.

Дурную славу Шарлоту принесло публичное сжигание российского паспорта за границей. После возвращения на родину он оказался фигурантом сразу трех уголовных дел по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Во время допроса певец сознался в преступлениях.

Суд в Самаре арестовал Шарлота 2 декабря. Срок ареста - до 24 января.