Певца Shaman заподозрили в плагиате

Shaman защитил диплом на тему «Некоторые особенности успешной рекламы музыкального произведения и ее влияние на процесс исполнения эстрадно-джазового певца» в Российской академии музыки имени Гнесиных. Но, по данным «Диссернет», на 20 страницах 35-страничной работы певец допустил заимствования.

В качестве источников плагиата исследование указало статьи Гдалии Гармизы «К вопросу о формировании саунд-продюсирования» и Татьяны Суминовой «Продюсер: сущность и специфика социокультурного феномена», а также страницы Википедии «Популярная музыка», «Поп-музыка» и «Звукорежиссер».

В воскресенье, 5 ноября, во время концерта в Санкт-Петербурге в честь Дня народного единства Shaman нажал символическую красную кнопку в «ядерном» чемоданчике, исполняя песню «Я русский!» После этого за спиной певца раздался взрыв салюта.

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, списал из интернета более половины своей дипломной работы. К такому выводу пришел сайт «Диссернет» , проанализировав диплом артиста.